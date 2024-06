Mãe e bebê dão entrada em hospital de São Gonçalo com queimaduras

Uma mãe, de 20 anos, e seu filho, um bebê de apenas sete meses, deram entrada no Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo nessa segunda-feira (17). As informações iniciais na unidade são de que eles se queimaram em casa, no bairro, do Gadim, em São Gonçalo, em um acidente doméstico.

Os dois tiveram mais de cinquenta por centro do corpo queimado e receberam, inicialmente, atendimento no Pronto Socorro Central de São Gonçalo (PSSG) e no Hospital Infantil Dacy Vargas, no Zé Garoto. Devido à gravidade do estado de saúde, tiveram que ser transferidos para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

* Em apuração

