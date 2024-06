Prefeitura de Niterói faz parceria com Detran e abre posto de atendimento na R.O.

A Prefeitura de Niterói, em parceria com o Detran, inaugurou, nesta sexta-feira (14), um posto de atendimento do órgão estadual no prédio da Administração Regional da Região Oceânica, em Piratininga. Inicialmente, no posto do Detran, a população pode retirar a primeira e a segunda vias da carteira de identidade. Em breve, será possível tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou a importância da parceria com o Detran para a população da Região Oceânica.



“Estamos aqui na Administração Regional da Região Oceânica em um ponto de atendimento à população para prestação de vários serviços da Prefeitura. Estamos dando início a uma parceria com o Detran para que a população possa tirar aqui documentos emitidos pelo Detran. Nosso objetivo é que a gente tenha esse serviço também em outras administrações regionais de Niterói. Antes esses documentos tinham que ser obtidos em lugares diferentes. Agora está tudo concentrado aqui na Região Oceânica e, em breve, em outros pontos da cidade. Estamos trabalhando para que a população tenha serviços cada vez melhores em Niterói”, reforçou o prefeito Axel Grael.

O posto do Detran na Região Oceânica está funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O diretor de Identificação Civil do órgão estadual, Pedro Paulo Thompson, ressaltou que o convênio com o município tem o objetivo de atender às necessidades da população de Niterói.



“Quero agradecer muito ao prefeito Axel Grael pela oportunidade de firmarmos este convênio. Nosso objetivo é sempre atender aos cidadãos da melhor forma possível. Estamos racionalizando este procedimento de busca pessoal pela documentação para o cidadão na ponta. Estamos iniciando aqui com a identificação civil. A ideia é expandir para novos serviços como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH)”, disse Pedro Paulo Thompson.



A previsão é de que novos postos de atendimento do Detran sejam instalados nos prédios de mais quatro administrações regionais: Centro/Ponta da Areia; Engenhoca; Barreto e Santa Rosa.