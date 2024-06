Família de Nahim atende a pedidos do cantor sobre o velório

O corpo do cantor Nahim foi velado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) na manhã desta sexta-feira. A cerimônia foi aberta ao público e teve a presença de familiares, amigos e fãs, em um determinado momento, o caixão foi colocado no chão para que os animais do artista também pudessem se despedir.

A ex-mulher de Nahim, a empresária Andrea de Andrade, se emocionou muito durante o velório, tendo crises de choro. O casal se separou no fim do ano passado, após cinco anos de casamento, mas ao todo, foram 13 anos de união.

Andrea contou, em entrevista para a TV Globo, que o artista havia deixado uma lista de pedidos para serem cumpridas em seu velório. Alguns dos pedidos eram que durante a cerimônia houvesse música e que o corpo fosse vestido com uma blusa do Corinthians.



"E ele sempre pedia: 'O dia que eu morrer, eu quero muita música no meu enterro. Não quero tristeza'. Ele deixou uma lista de exigências, e uma delas foi a música. Caixão no chão, os cachorrinhos em volta dele, sem flores, bermuda branca, camisa do Corinthians e descalço", comentou a ex-mulher.

O enterro será nesta sexta-feira às 16h, em Miguelópolis, localizada no interior de São Paulo, cidade natal do artista.

Como ocorreu a morte?

Um dos nomes mais conhecidos da música em 1980, Nahim Jorge Elias Júnior, conhecido no mundo artístico apenas como Nahim, faleceu aos 71 anos, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, na última quinta-feira (13). Segundo informações do jornal Terra, a Polícia Militar (PM) atendeu uma ocorrência às 3h12 da madrugada de quinta, após um operador técnico de fibra ótica, que realizava um serviço perto do imóvel do artista, ver pela janela, Nahim caído na casa e com o corpo ensanguentado.

As equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foram até o local, no bairro Jardim Bom Tempo, e constataram a morte. O corpo apresentava rigidez e manchas. Não havia ninguém na casa e a suspeita é de que Nahim tenha caído da escadaria do imóvel.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado na 1ª DP de Taboão da Serra, como morte suspeita. A Polícia Civil investiga o caso.

Quem foi Nahim?

O cantor nasceu em 1952, na cidade de Miguelópolis (SP) e iniciou a carreira musical aos 10 anos de idade, pelo grupo musical New Edition. Na década de 1980, Nahim ganhou popularidade por participar de programas de auditório e vencer o quadro “Qual é a música?” do Programa Silvio Santos, no SBT.

As principais músicas de sucesso do cantor são: “Cala essa boca”, “Dá coração”, “Coração de melão”, “Olhos abertos” e “Taka taka”. Ao todo, Nahim lançou mais de 14 discos e 86 músicas.

Também teve participação em vários reality shows, como Os opostos se atraem, no SBT, em 2010, Aprendiz Celebridade, em 2014, e A Fazenda: Nova chance, da Record TV, em 2017. Nas últimas eleições, ele se candidatou para vereador de São Paulo mas desistiu seis dias antes das votações.