Pane em ar-condicionado faz passageiros desmaiarem antes de voo da Qatar Airways

Um voo, saindo de Atenas, na Grécia, com destino a Doha, no Catar, registrou uma falha no sistema de ar-condicionado instantes antes da decolagem. O caso aconteceu na segunda-feira (10). Centenas de passageiros ficaram a bordo presos dentro do avião com as portas fechadas e sem refrigeração.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver as pessoas completamente encharcadas de suor, algumas passam mal desidratadas e alguns homens estão sem camisa. Há também o relato de passageiros que tiveram sangramento nasal por conta do desconforto.

Alguns passageiros, descontentes com a situação, acabaram agredindo a tripulação de cabine durante uma discussão. Esse fato levou o piloto da aeronave a permitir que desembarcassem e retornassem ao aeroporto. Alguns instantes após, uma fumaça branca foi vista saindo da fuselagem do avião enquanto caminhões de bombeiros estavam de prontidão.

A estatal Qatar Airways emitiu uma nota nesta sexta-feira (14) lamentando o incidente:



"A Qatar Airways pede sinceras desculpas aos passageiros que viajavam no voo QR204 de Atenas (ATH) para Doha (DOH) na segunda-feira, 10 de junho de 2024, pelo atraso devido a um problema técnico.

Como resultado, todos os passageiros foram convidados a desembarcar da aeronave e receberam suporte da nossa equipe no Aeroporto Internacional de Atenas, enquanto as equipes de manutenção em terra trabalhavam para resolver o problema. Posteriormente, o voo partiu de ATH, chegando a DOH às 10h39, horário local, na terça-feira, 11 de junho de 2024, onde estendemos nosso total apoio a todos os passageiros afetados para garantir que fossem realocados em conexões até seus destinos finais.

A segurança dos nossos passageiros e tripulação é nossa maior prioridade em todos os momentos, e na chegada a DOH nos desculpamos a cada passageiro afetado por esta perturbação imprevista e pelos inconvenientes causados. Além disso, os passageiros foram informados dos seus direitos a indenizações de acordo com a regulamentação aplicável."