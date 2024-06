Corrida na Praia de Icaraí terá mais uma edição no próximo domingo (15)

No próximo domingo (15), a cidade de Niterói terá um programa especial para os corredores, pois acontecerá a 3ª Corrida da Guarda Municipal de Niterói na Praia de Icaraí.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Niterói por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. A programação oferece diversos percursos e corridas para crianças e adultos.

O ponto de largada será na esquina da Rua Miguel de Frias, e irá unir diversas gerações de corredores. Para os adultos a corrida inicia às 7h e conta com o percurso de 5km. As crianças que vão participar, o evento vai começar às 8h30, e terão a opção de escolher o percurso de 100m, 200m e 400m. Só será permitido a participação de crianças de 03 até 13 anos de idade.



“A corrida de rua é o esporte mais democrático que existe, basta calçar um tênis e qualquer um pode participar! A Corrida da Guarda Municipal já é tradicional na cidade de Niterói, e dentro do próprio quartel existem vários corredores”, comentou Rubens Goulart, secretário municipal de esporte.

No dia 15 de junho, na Concha Acústica de Niterói, das 9h às 17h, serão retiradas os kits. Para os ganhadores, as premiações na categoria geral, serão para os cinco primeiros colocados, e para os três de todas as categorias. No total, serão premiados 200 competidores.

“Queria ressaltar a importância da prática da atividade física para saúde e para integração da Guarda Municipal com a população de Niterói. Além dos adultos, as crianças também vão participar. Essa inclusão é muito importante para nossa instituição e para a divulgação do Município”, comenta o inspetor geral da Guarda Municipal, Paulo Brito.

Serviços:

Data :16 de junho de 2024,

Horário: abertura às 6h / largada da corrida de 5km às 7h / largada das categorias kids às 8h30

Local: Praia de Icaraí, esquina com Miguel de Frias, Niterói, RJ

Kits utilizados na corrida:

Kit VIP: Viseira, Sacochila, Camiseta do evento, chip de uso único, medalha de conclusão e número de peito.

Kit Completo: Camiseta do evento, chip de uso único, medalha de conclusão e número de peito.

Kit Básico: Chip de uso único, medalha de conclusão e número de peito.

Inscrições:

https://corridadaguardaniteroi.com.br/