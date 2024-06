Skowa, integrante do Trio Mocotó, morre em São Paulo

O instrumentista e cantor Marco Antonio Gonçalves dos Santos, mais conhecido como Skowa, morreu nesta sexta-feira (14) aos 68 anos, vítima de uma parada cardíaca. Ele estava internado em um hospital de Botucatu, São Paulo. Ele deixa um filho.

"Perdi um amigo. Perdemos. Fica mais triste sem você, Skowa. Obrigada, amigo. E que artista vibrante, ensinando tanto sempre", comentou a atriz Marisa Orth, ex-integrante do grupo Luni, que também fez muito sucesso nos anos 1980.

Leia também:

Inscrições abertas para a contratação de professores para escolas indígenas

PM prende homem por furto de cabos de energia em Niterói

"Nossos encontros eram festivos e bem humorados. Que descanse em paz e agite no paraíso", desejou o podcaster e músico Luiz Thunderbird.



Maior respeito pelo amigo querido e grande artista de coração gigante. Certeza que onde ele estiver só deve ter amor, som e luz. Puxa vida, Skowa, aqui ficou mais besta", declarou Taciana Barros, que pertenceu à banda Gang em 1990 e Absurdettes.

"Me ensinou a escutar música sem equalizar, me chamou para escutar os arranjos de metal que estava fazendo para o 'Skowa' e a 'Máfia', me convidou para colocar uma guitarra na música 'Zumbi'. Fica uma história de amizade, música e amor", encerrou o compositor e cantor André Abujamra.

Biografia



O artista nasceu na Vila Mariana, em São Paulo, e foi criado na casa de sua madrinha, localizada no Jardim Europa. Desde jovem, a música esteve presente em sua vida, pois a madrinha era pianista e estudava música clássica.

Em 1970, aos 15 anos, Skowa fundou sua primeira banda, onde era vocalista e também tocava violão. Em 1975, iniciou sua carreira profissional e, dois anos depois, tornou-se integrante do Clube do Choro.

A banda de salsa Sossega Leão foi criada no mesmo ano. Skowa também colaborou com o Premeditando o Breque. Nos anos de 1980 e 1981, o artista teve uma carreira agitada, trabalhando com Itamar Assumpção, Gang 90 e As Absurdettes.

Passados dois anos, esteve à frente de dois programas na Rádio USP: Rapazes da Banda, onde havia entrevistas, e Caribe 38. Skowa também teve sua carreira voltada para o teatro e cinema, participando de longas e curtas-metragens.

Nos anos de 1987 a 1991, o artista comandou a banda Skowa e a Máfia, realizando dois álbuns.

Com o fim da banda, o instrumentista fundou o Grêmio Recreativo Amigos do Samba, Rock, Funk e Soul, onde trabalhou com Jorge Ben Jor em músicas como "Engenho de Dentro", "Bebete, Vamos Embora" e "Princesa".

Em 2002, Skowa passou a integrar o Trio Mocotó, assumindo o posto de Fritz “Escovão”, completando o trio junto com João Parahyba e Nereu Gargalo. A última apresentação do grupo com este elenco foi no Festival Sesc de Cultura Negra, no Sesc 24 de maio, no centro de São Paulo.