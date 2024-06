Cacau Protásio representa o Brasil em encontro de humoristas com o Papa

O Papa Francisco, líder da Igreja católica, organizou um encontro global de comediantes nesta sexta-feira (14) no Vaticano, às 3h30 da madrugada, horário de Brasília.

Segundo a assessoria de comunicação do Vaticano, a visita tinha como objetivo estabelecer uma ponte entre a Igreja Católica e os principais protagonistas do campo do humor.

Mais de cem humoristas de diversos países foram convidados para este encontro histórico. Representando o Brasil estava a atriz Cacau Protásio (49), com 24 anos de carreira, a humorista coleciona personagens de sucesso no teatro, na TV e no cinema, se tornando uma das maiores comediantes do país na atualidade:

“Eu me senti extremamente lisonjeada, a princípio eu não acreditei, achei até que era uma pegadinha, uma brincadeira, porque eu nunca imaginei que eu pudesse receber um convite do Vaticano, do Papa Francisco, então eu não sabia se ria ou chorava, comecei a me tremer, mas resolvi guardar isso a sete chaves, porque eu não queria contar para ninguém até que as coisas realmente acontecessem, porque eu fiquei sem acreditar que estaria ao lado da figura católica mais importante do mundo. Tantas coisas acontecem no Brasil, tantas personalidades já estiveram no nosso país, personalidades, inclusive, que defendem as mesmas pautas que eu: racismo, gordofobia, vários tipos de preconceitos. Por exemplo, Oprah, Beyonce, Viola... São personalidades que estiveram no Brasil e que eu queria conhecer, mas eu não recebi o convite para estar com elas, o que muito me entristeceu. E aí quando chega um convite do Vaticano eu falei: “Não, não é possível!”. Eu, realmente, fiquei extremamente lisonjeada, extremamente feliz, foi um sinal de Deus para mim, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito católica, eu sou uma pessoa que ora muito, eu oro o tempo inteiro, se estou feliz eu oro, se estou triste, eu oro, se é meu aniversário, eu peço ao padre para fazer uma missa para agradecer pela minha vida, eu vou à missa todo domingo às 7h da manhã, então eu acho que isso foi um sinal de Deus me falando que está me olhando, que está me vendo, que eu estou no caminho certo. E realmente é isso que eu vim fazer aqui na terra, Deus me deu um dom. Esse dom é fazer as pessoas rirem, levar alegria para a casa das pessoas. Então, eu acho que estou hoje aqui na Itália justamente por isso, por este dom. Eu fui convidada justamente por isso, é o reconhecimento do meu trabalho”, revelou a atriz.

Cacau não conteve a emoção e foi as lágrimas ao se aproximar do Papa:

“Na realidade eu estou muito emocionada desde que recebi o convite, eu não paro de chorar e agradecer a Deus por este momento. Quando entrei no avião foi uma choradeira sem fim. Receber este convite do Papa foi um grande marco na minha vida profissional e espiritual. Posso afirmar que foi um dos momentos mais importantes da minha existência. Quando eu o vi, meu coração acelerou, eu achei que iria infartar diante de tanta alegria”, contou a atriz.

Para Cacau Protásio, o encontro foi mais do que especial e cheio de boas surpresas. A atriz que está casada há 12 anos com o fotógrafo Janderson Pires, vai aproveitar a ocasião para renovar os votos matrimoniais e teve suas novas alianças abençoadas pelo Papa Francisco:

“Compramos as alianças no Brasil e trouxemos com este intuito. Não sabia se seria possível realizar mais este sonho. Mas o Papa Francisco foi um querido, super simpático, bem-humorado, carinhoso, ele abençoou as nossas alianças, liberou a minha entrada de vestido branco e me deu um terço de presente”, revelou Cacau.

Cacau Protásio também encontrou com grandes nomes da comédia como Whoopi Goldberg, Jimmy Fallon, Chris Rock, Conan O'Brien e não perdeu a oportunidade de trocar figurinhas com os astros e registrar o momento:

“Foi incrível encontrar tantos astros e estrelas internacionais, pessoas as quais admiro o trabalho, torço e que já me inspiraram muito. Fiquei mais feliz ao saber que a maioria tem um carinho muito especial pelo Brasil”, disse a atriz.