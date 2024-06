40 anos em 40 minutos: dono de comércio atingido por incêndio em SG faz vaquinha virtual

Um incêndio, na manhã da última terça-feira (11), atingiu o imóvel comercial da empresa fotográfica Sany Studios, localizado na Rua Doutor Feliciano Sodré, 57, sala 204, no Centro de São Gonçalo.

Abalados com a situação, em entrevista a O SÃO GONÇALO na manhã desta quarta-feira (12), proprietários e funcionários da loja atingida falaram sobre o choque ao ver o estado em que ficou o comércio, que já funciona na cidade há mais de 40 anos, após o fogo ter sido contido pelo Corpo de Bombeiros.

"Trabalho há 40 e poucos anos com fotografia aqui, e é até difícil de falar. Eu chego aqui muito cedo, 6h30, aí fui na sala de cima pra pegar a chave, porque eu tinha que pegar um negócio aqui na sala de baixo. Quando desci, comecei a sentir um cheiro forte de queimado, mas nunca ia imaginar que seria daqui", contou, consternado, Sammir Menezes Moreira, de 64 anos, fotógrafo e proprietário da Sany Studio.



Sammir é fotógrafo e possui o comércio em São Gonçalo há mais de 40 anos | Foto: Layla Mussi

A empresa, que é familiar e conta com funcionários como sobrinhos, esposa e cunhados de Sammir, tem duas salas no prédio comercial, uma para prensa de camisas (que foi atingida pelo fogo), e outra com as impressoras.



"Quando abri a porta da sala de baixo, que foi a atingida pelo incêndio, ela já estava cheia de fumaça, aí vi que tinha um ponto com mais fumaça e fui até lá tentar apagar, mas não consegui, também tentei abrir a janela e não consegui. Desci e fiquei apavorado, com medo de pegar o prédio todo, mas o Corpo de Bombeiros conseguiu conter o fogo antes de se alastrar mais", relatou o proprietário.

Ainda de acordo com Sammir, a perícia da polícia já foi até o local e está analisando o que pode ter causado o incêndio.

Reerguer e reconstruir



"Cheguei hoje aqui e está pior do que ontem, pior do que eu imaginava. Não é só a sala, é todo o nosso trabalho de anos", disse Sammir.

"Foram 40 anos que se perderam em 40 minutos. Essa máquina é cara [onde as camisas são prensadas], foi tudo muito difícil pra conseguir comprar, com muito esforço, muita luta", completou Renato, genro do proprietário, que está ajudando nesse momento difícil para toda a família.

Máquina onde é realizada a prensa nas camisas | Foto: Layla Mussi

Vaquinha virtual



Como uma forma de ajudar nesse momento de reconstrução da loja, amigos da família criaram uma vaquinha para que doações possam ser feitas.

"É humanamente e financeiramente impossível eu resolver isso tudo. Mas se eu desistir e for pra casa, eu vou morrer. Não aguento ficar parado, já pensou eu não ter o que fazer? Não vou aguentar. Vamos ajeitando aqui embaixo pra tentar voltar", afirmou Sammir.

"Uma pessoa de Niterói que trabalha com a minha esposa passou por isso recentemente, ela tinha uma fábrica de açaí que também pegou fogo. Aí fizeram uma vaquinha pra ela e agora vendo a nossa situação, tomou frente e quis fazer para nos ajudar", completou Renato, genro de Sammir.

Para quem tenha interesse em realizar uma doação, de qualquer valor, basta enviar um Pix para o número (21) 98550-5518, que está em nome do proprietário Sammir Menezes Moreira.

A vaquinha foi feita com o intuito de ajudar a família a reconstruir a loja, que foi tomada pelo fogo | Foto: Divulgação

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca