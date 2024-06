Carnaval 2025: Escolas terão mais tempo de desfile

Em uma reunião na última terça-feira (11), as escolas de samba do Grupo Especial do Rio decidiram que o tempo de apresentação será maior no carnaval de 2025. As agremiações chegaram ao consenso de que o tempo limite ficará entre 70 e 80 minutos para desfilar na Marquês de Sapucaí. Neste ano, o limite era de 60 a 70 minutos para passar pela avenida do samba.

Mas as novidades para o próximo carnaval não param por aí. O posicionamento das cabines dos jurados também terá modificações. A partir do ano que vem, serão quatro modelos de julgamento, com dois no lado par e dois no lado ímpar, sem mais cabines em duplas. Além disso, o regulamento determina que o tempo de estudo das escolas também aumentará.

Leia também:

“Festival Cultura de Direitos” chega a Bambuí neste sábado (15)

Polícia Civil prende criminoso que atacou jornalistas em Belford Roxo

Os dias de desfile das escolas de samba também serão alterados pela primeira vez. O espetáculo será em três dias, tendo início em domingo (2), segunda-feira (3) e terça-feira (4) de março. As seis primeiras colocadas vão retornar à Marquês de Sapucaí para os desfiles das campeãs no Sábado (8).