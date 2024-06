Polícia Civil prende criminoso que atacou jornalistas em Belford Roxo

Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo), da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) realizaram, na última terça-feira (11), uma ação em rápida resposta ao ataque sofrido por jornalistas em Belford Roxo. O criminoso que atirou contra uma equipe da RecordTV foi identificado e capturado. Outros três homens também foram presos.

De acordo com os agentes, os jornalistas, quando retornavam de uma gravação, ingressaram por engano em uma via de acesso à comunidade da Palmeira, área explorada por uma facção criminosa. Ao passar pelo local, o veículo caracterizado da emissora foi atacado a tiros por traficantes.

As vítimas buscaram socorro na sede da 54ª DP (Belford Roxo), que imediatamente fez contato com as demais unidades. Os agentes ingressaram na comunidade à procura dos responsáveis pelos disparos.



Durante diligências no local, os agentes avistaram um grupo de suspeitos e tentaram abordá-los, mas foram atacados por disparos de arma de fogo. Dois homens foram presos, sendo um com um cinto operacional contendo um carregador de pistola e outro na posse de rádio comunicador. Também foi arrecadado farto material entorpecente.

Um terceiro suspeito, que teria realizado os disparos contra os policiais, fugiu, mas foi capturado em seguida. Na delegacia, ele ainda foi reconhecido como o autor do ataque aos jornalistas.

Os três criminosos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo um deles também por duas tentativas de homicídio (uma contra os policiais e a outra contra a equipe da RecordTV).

Durante a ação, as equipes também prenderam em flagrante um homem que conduzia uma motocicleta com chassi raspado. Ele foi autuado por adulteração de sinal automotivo.