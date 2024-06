Instituto Assaí promove a campanha "Agasalho a gente compartilha" 2024

A iniciativa acontece até o dia 30 de junho em todas as lojas do atacadista no Estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

A iniciativa acontece até o dia 30 de junho em todas as lojas do atacadista no Estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

O Instituto Assaí, organização independente e sem fins lucrativos que é responsável pelo investimento social do Assaí Atacadista, promove a campanha “Agasalho a Gente Compartilha” para arrecadação de roupas, cobertores e agasalhos. A iniciativa acontece até o dia 30 de junho em todas as lojas do atacadista no Estado do Rio de Janeiro.

A campanha nacional acontece desde 2011 e faz parte da agenda anual de ações do Atacadista, que busca sensibilizar clientes, colaboradores(as) e fornecedores, ante a emergência das baixas temperaturas do inverno e carência de roupas em bom estado da população em situação de vulnerabilidade. As doações são entregues nas cidades em que são coletadas. Entre os itens que podem ser doados, desde que em bom estado, estão: calças (moletons, jeans ou lã), casacos e jaquetas, camisetas de manga comprida, meias, blusas de moletom, calçados fechados, meias, gorros, cachecóis, luvas, edredons, mantas e cobertores. O indicado é que as peças doadas estejam lavadas e separadas em sacolas, entre: masculinas e femininas, adulto e infantil.

A ação é realizada com diversas organizações sociais parceiras do Instituto Assaí como Exército da Salvação, Uneafro e Rotary. Instituições cadastradas realizam a distribuição dos itens arrecadados para milhares de pessoas assistidas pelos seus respectivos projetos nos meses de junho e julho.



Todos(as) que tiverem interesse em contribuir com a campanha, podem entregar os produtos nos pontos de coleta de uma das 39 lojas do Assaí Atacadista no Estado do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse: Instituto Assaí

SERVIÇO

“Agasalho a Gente Compartilha” – Campanha do Agasalho 2024

Período: até o dia 30 de junho

Pontos de coleta: Todas as lojas do Assaí

Assaí Avenida Maracanã - Avenida Maracanã, 1.188, Tijuca - Rio de Janeiro

Assaí Ayrton Senna - Avenida Ayrton Senna, 6.000, Jacarepaguá - Rio de Janeiro

Assaí Bangu - Rua Francisco Real, 2.050, Bangu - Rio de Janeiro

Assaí Bangu (Av. Brasil) - Avenida Brasil, 33.809, Bangu - Rio de Janeiro

Assaí Barra da Tijuca - Avenida das Américas, 900, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro

Assaí Boulevard - Rua Maxwell, 300, Vila Isabel - Rio de Janeiro

Assaí Campinho - Rua Domingos Lopes, 195, Madureira - Campinho - Rio de Janeiro

Assaí Carioca - Avenida Vicente de Carvalho, 909, Vila da Penha - Rio de Janeiro

Assaí Ceasa - Avenida Brasil 19.001, Irajá - Rio de Janeiro

Assaí Cesário de Melo (Campo Grande) - Avenida Cesário de Melo, 3470 (Antigo Hipermercado Extra) Campo Grande - Rio de Janeiro

Assaí Cordovil - Avenida Trevo das Missões, 410 - Rio de Janeiro

Assaí Freguesia (Jacarepaguá) - Estrada de Jacarepaguá, 7.753, Freguesia - Jacarepaguá - Rio de Janeiro

Assaí Galeão - Estrada do Galeão 2.700 - Rio de Janeiro

Assaí Ilha do Governador - Avenida Maestro Paulo Silva, 100, Jardim Carioca - Ilha do Governador - Rio de Janeiro

Assaí Méier - Rua Dias da Cruz, 371, Méier - Rio de Janeiro

Assaí Mendanha - Estrada do Mendanha, 3.457, Campo Grande - Rio de Janeiro

Assaí Pilares - Avenida Dom Hélder Câmara, 6.350 (Próximo à saída 4 da Linha Amarela), Pilares - Rio de Janeiro

Assaí Sabão Português - Avenida Brasil, 2.251, São Cristóvão - Rio de Janeiro

Assaí Santa Cruz - Avenida Padre Guilherme Decaminada, 2.385, Santa Cruz - Rio de Janeiro

Assaí Tijuca Mariz e Barros - Rua Mariz e Barros, 975, Tijuca - Rio de Janeiro

Assaí Alcântara - Rua Doutor Alfredo Backer, 605, Alcântara - São Gonçalo

Assaí Araruama - Avenida Getúlio Vargas, 2.299. Parque Hotel - Araruama

Assaí Cabo Frio - Avenida América Central, 900, São Cristóvão - Cabo Frio

Assaí Campos dos Goytacazes - Avenida Arthur Bernardes Trevo do Índio (Acesso à Rod. Mário Covas) - Campos dos Goytacazes

Assaí Duque de Caxias - Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, 2.973, Vila Centenário - Duque de Caxias

Assaí Duque de Caxias Parque Fluminense - Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, 8.801, São Bento - Duque de Caxias

Assaí Macaé Obelisco - Avenida Lacerda Agostinho, 2.175, Virgem Santa - Macaé

Assaí Nilópolis - Avenida Getúlio de Moura, 1.983, Centro - Nilópolis

Assaí Niterói - Rua Benjamin Constant, 263, Largo do Barradas - Niterói

Assaí Niterói Ponte - Rua Presidente Castelo Branco, 161 - Niterói

Assaí Nova Iguaçu - Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1.448, Centro - Nova Iguaçu

Assaí Nova Iguaçu Via Light - Avenida Tancredo Neves, 3.424 - Nova Iguaçu

Assaí Petrópolis - Estrada União e Industria, 870, Roseiral - Petrópolis

Assaí Raul Veiga - Estrada Raul Veiga 243 - São Gonçalo

Assaí Rio Dutra - Rodovia Presidente Dutra, 10.521 - Mesquita

Assaí São Gonçalo - Rua Doutor Alberto Torres, S/N - São Gonçalo

Assaí São Gonçalo Centro - Avenida Presidente Kennedy, 429 - São Gonçalo

Assaí São João de Meriti - Rodovia Presidente Dutra, 4.301, Jardim José Bonifácio - São João de Meriti

Assaí Tribobó - Avenida Fued Moises, 114, Tribobó - São Gonçalo

Sobre o Instituto Assaí

O Instituto Assaí é a organização social do Assaí Atacadista. Criado em 2022, ele mantém a tradição da Companhia em realizar ações sociais, e tem como propósito promover oportunidades e caminhos de prosperidade para o desenvolvimento de pessoas e de comunidades em todo o país. Isso é realizado por meio de iniciativas em: empreendedorismo, alimentação e esporte. Mais informações: https://institutoassai.org.br/