'O Date Perfeito' Hemorio e HMSA fazem campanha de doação de sangue pelo Dia dos Namorados

O Hospital Municipal Souza Aguiar (HMSA), no Centro do Rio, vai realizar nesta terça-feira (11), uma campanha de doação de sangue em comemoração ao Dia dos Namorados. A ação, que foi intitulada como “O Date Perfeito”, é uma parceria com o Hemorio e irá acontecer das 10h às 16h, no auditório da Otics, no 2º andar da unidade de saúde.



Para doar, é preciso ter entre 16 a 69 anos e apresentar documento oficial de identidade com foto. Para os menores de idade, é necessário apresentar a autorização do responsável.

Leia também:

Lulu Santos pode receber alta nesta segunda-feira

CPI dos Planos de Saúde na Alerj vira referência nacional: “São vidas em risco, vamos luta

Os doadores devem ter boa saúde e pesar mais de 50 kg. Não há necessidade de jejum, mas os profissionais de saúde não recomendam consumir comidas gordurosas nas últimas quatro horas.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as pessoas que fizeram tatuagem ou colocaram piercing há pouco tempo, devem esperar seis meses para doar sangue. Quem contraiu covid-19 deve esperar dez dias depois da recuperação.

A pasta também afirma que estar descansado é importante para a doação. O doador, em 30 dias pode pegar os resultados dos exames laboratoriais realizados com uma pequena amostra do sangue colhido da doação.

Após a retirada do sangue, os componentes sanguíneos são separados, podendo beneficiar até quatro pessoas com a doação. Para o doador, não há prejuízos, pois em até 24 horas o organismo já começa a recompor algumas das substâncias perdidas, assim possibilitando a próxima coleta em oito dias para homens e 12 para as mulheres.

O Hospital Municipal Souza Aguiar fica localizado na Praça da República 111, Centro. A ação vai ser realizada no 2° andar da unidade.