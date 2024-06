Lulu Santos pode receber alta nesta segunda-feira

O cantor Lulu Santos, de 71 anos, está internado com crise de gastroenterite aguda e por isso precisou cancelar os shows no final de semana. O artista se recupera na clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, mas pode ter alta nesta segunda-feira (10).

O diagnóstico de gastroenterite aguda é a inflamação que atinge o estômago e o intestino, Lulu Santos também testou para Influenza A. De acordo com o boletim médico divulgado pela assessoria, o cantor está em “plena recuperação”.

Ainda de acordo com o boletim médico, o artista está sendo hidratado, sem febre, a dor abdominal está controlada e ele está se alimentando bem. A previsão de alta é para esta segunda (10).



Em suas redes sociais, Lulu Santos agradeceu a todas as mensagens de carinho e apoio recebidos de fãs e amigos.