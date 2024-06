Universo e Prefeitura de Tanguá firmam parcerias e convenios

Dando continuidade ao projeto de parcerias e convênios com prefeituras da região e outros órgãos públicos para aprimorar a formação de seus alunos e também na prestação de serviços sociais e de atendimento jurídico através dos universitários e do seu corpo docente, os diretores gerais dos campi de São Gonçalo e Niterói da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), Fábio Tavares e Anderson Freire, respectivamente, receberam na última semana, o prefeito de Tanguá, município da Região Metropolitana do Rio, Rodrigo Medeiros. Durante o encontro, que ocorreu no campus da Universo de São Gonçalo, na Trindade, o prefeito de Tanguá destacou a excelência da formação acadêmica da instituição e ressaltou que cerca de 20% dos alunos universitários da cidade estudam na Universo. "Atualmente, dos cerca de 700 alunos atendidos pelo passe universitário, com transporte gratuito fornecido pela Prefeitura de Tanguá até suas universidades, pelo menos um quinto estuda na Universo. Vim aqui para fortalecer essa relação do município com a universidade. Toda parceria será bem vinda", afirmou Rodrigo Medeiros.



Para o diretor geral do campus São Gonçalo, Fábio Tavares, as parcerias e os convênios entre a Universo e os municípios da Região Metropolitana têm sido fundamentais na formação dos universitários, que têm oportunidade de colocar em prática ainda durante o ciclo universitário, os ensinamentos aprendidos em salas de aula. "Essa parceria entre o município de Tanguá e a Universo é fundamental na complementação da formação dos nossos universitários, mas também permite que o poder público conte com um contingente maior no atendimento às necessidades da população nas diversas áreas. Vai permitir que os estagiários de vários de nossos cursos possam trabalhar junto com os profissionais da cidade prestando serviços à população", destacou Fábio.

Leia também:

PM e acusado de tráfico em comunidade de SG dão entrada no Heat

Praia de Itaipu tem mutirão no Dia Mundial dos Oceanos

Para reforçar a importância do trabalho social da Universo junto às comunidades da região, o diretor geral do campus Niterói, Anderson Freire, destacou o programa de bolsas de estudos da universidade que atende centenas de estudantes. "É muito gratificante acompanhar o empenho e a dedicação desses alunos contemplados com o programa de bolsas. Temos em Niterói, uma aluna que é gari e está se formando em Direito, e que a filha dela está no terceiro período de Engenharia Civil. As duas são moradoras de Tanguá", contou. Ao término da visita, o prefeito Rodrigo Medeiros conheceu as instalações do campus São Gonçalo.