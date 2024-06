Praia de Itaipu tem mutirão no Dia Mundial dos Oceanos

A iniciativa é do aplicativo Conexão Circular com apoio da prefeitura de Niterói - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

Neste Dia Mundial dos Oceanos, a Praia de Itaipu recebe uma limpeza extra, na manhã deste sábado (8). Voluntários farão um mutirão na areia, enquanto técnicos de uma empresa de navegação vão limpar o mar, nas ações do projeto Impacta Canto de Itaipu. A iniciativa é do aplicativo Conexão Circular com apoio da prefeitura de Niterói.

Também com o auxílio do Projeto Mar de Conhecimento, as atividades deste sábado começam com um café da manhã colaborativo, em frente ao Camarote Itaipu, e uma aula de yoga, às 9h, a cargo da professora Flávia, da Aquafish Academia.



Os organizadores vão disponibilizar um ônibus para voluntários, no Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro, com apoio da Viação Pendotiba, saindo às 8h e retornando às 11h30. Para garantir a gratuidade é preciso se inscrever antes no link abre.ai/mutiraocantoitaipu.

Das 9h30 às 11h, ocorrerá o mutirão de limpeza, incluindo o fundo do Canto de Itaipu, com ajuda da empresa Lucimar Navegação. A iniciativa tem o patrocínio da Fundação de Arte de Niterói (FAN) e da Viação Pendotiba. Além da preocupação com o meio ambiente, o Conexão Circular incentiva o consumo local, a responsabilidade socioambiental, a conexão interpessoal e empresarial, a circularidade econômica e a cultura da sustentabilidade. Em reformulação, o aplicativo do projeto será relançado em julho, de acordo com idealizadores. Objetivo é conectar consumidores conscientes a produtores locais sustentáveis.