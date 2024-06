Igreja carioca afasta líderes e expõe seus “pecados” nas redes sociais

A Igreja Evangélica ONE, do Rio de Janeiro, causou polêmica ao afastar líderes de seus cargos e expor os motivos nas redes sociais, alegando “pecados” como embriaguez, omissão, fofoca, autoritarismo e manipulação. A unidade, localizada na Zona Oeste, anunciou, na última segunda-feira (3), que afastaria membros da congregação, divulgando inclusive seus nomes e os comportamentos os quais considera como "inadequados".

A publicação da igreja ressalta que foram identificadas “falhas em várias áreas que causaram dor e decepção”. Entre os afastados estão quatro presbíteros, cujos nomes e ações foram listados. Uma mulher, intitulada como "diaconista" também foi citada por manipulação, fofoca e autoritarismo, com a nota afirmando que ela reconheceu seus erros e buscará restauração, assim como os demais nomes citados.

Rômulo Soares, um dos afastados, em entrevista ao Uol, afirmou que concordou com a publicação e que vê a exposição como parte do processo de arrependimento. “A exposição não é algo ruim, a meu ver. O arrependimento genuíno é acompanhado de exposição”, afirmou.



Confira o pronunciamento completo da Igreja ONE:

"Carta aberta da Igreja ONE,

Prezada Comunidade da Igreja ONE e demais Igrejas do Brasil. Com o coração contrito e humildade sincera, o Presbitério da Igreja ONE dirige-se a vocês para abordar questões importantes que afetam nossa comunidade de fé. Reconhecemos nossa responsabilidade de liderar, viver e ensinar conforme os padrões de integridade e santidade que a Palavra de Deus nos ensina.

Lamentavelmente, identificamos falhas em várias áreas que causaram dor e decepção a muitos de vocês. É com profundo arrependimento que nos dirigimos a vocês, buscando reconciliação e cura. Com pesar, comunicamos o afastamento do Presbítero Carlos Fernando, sua esposa Andressa, e do Diácono Rômulo Soares, que servem na Igreja ONE Rio de Janeiro, devido a pecados relacionados à embriaguez e omissão. Estamos profundamente tristes ao constatar que aqueles que deveriam ser exemplos para nossa comunidade agiram de maneira contrária aos princípios das Escrituras.

Esses líderes reconheceram seus erros, se arrependeram e iniciarão um caminho de restauração. Adicionalmente, informamos o afastamento da Diaconista Graziela Liana Garcia em razão de comportamento inadequado. Após recebermos e analisarmos relatos detalhados, e com base na investigação conduzida pelos pastores da TIKKUN, ficou decidido que Graziela deve ser afastada, pois suas ações de manipulação, fofoca e autoritarismo não apenas estavam erradas, mas também são pecados que contrariam os princípios que defendemos. Graziela reconheceu seus erros, se arrependeu e também fará um caminho de restauração.

Como Presbitério da Igreja ONE, reconhecemos nossa falha na comunicação e na clareza sobre os conceitos de discipulado, bem como na imposição de limites claros nos relacionamentos de discipulado. Mesmo sem concordar com tais práticas, a Igreja ONE tornou-se um ambiente onde comportamentos inadequados puderam ocorrer.

Pedimos perdão a todos que sofreram devido a esses pecados e falhas. Nosso compromisso é com Deus, com a Igreja e com o evangelho. A Igreja ONE preza pela transparência e integridade, e não seremos coniventes com comportamentos inadequados, independentemente de quem os cometa. Protocolos de exposição de condutas inadequadas, correção e restauração estão sendo desenvolvidos e em breve serão apresentados à nossa Igreja, juntamente com outras medidas, para que, se Deus permitir, tais eventos mão se repitam em nosso meio.

Estamos profundamente entristecidos pelos acontecimentos e pelas dores que causaram. Nosso pedido de perdão é sincero, e estamos empenhados em reconstruir a confiança, a integridade e a nossa comunhão. Com profundo respeito e amor", disse a nota oficial da Igreja ONE, assinada pelo Presbitério da Igreja, Alessandro Villas Boas, Gabriel Cantarino e David Cardoso. E com o apoio e supervisão de Harold Walker, Fabio Coelho e Farley Labatut".