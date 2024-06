Carro-forte enguiça na Alameda São Boaventura, sentido São Gonçalo

Na manhã desta quinta-feira (6), por volta de 8h22, um carro-forte enguiçou na faixa central, pista de subida da Alameda São Boaventura, na altura do número 706, sentido São Gonçalo.

O fluxo estava sem retenção e a NitTrans se encontrava no local para orientação sobre o trânsito. Em publicação no X (antigo Twitter), a entidade da Administração Indireta do município de Niterói pediu para que os motoristas ficassem atentos.

"Motorista, ao dirigir, redobre a atenção!", disse a nota.

Leia mais

Prefeito acompanha obras em creche e em área de lazer

Senado aprova taxação de compras internacionais de até 50 dólares