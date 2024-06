Maio Amarelo: 536 vítimas de acidente de trabalho deram entrada no Heat, em SG

Segundo os médicos, o consumo de álcool antes de pegar no volante e o uso do celular estão entre as maiores causas dos acidentes - Foto: Divulgação/Heat

Segundo os médicos, o consumo de álcool antes de pegar no volante e o uso do celular estão entre as maiores causas dos acidentes - Foto: Divulgação/Heat

A emergência e o Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, receberam 563 vítimas de acidente de trânsito no mês de maio - dedicado à conscientização e prevenção aos acidentes e mortes no trânsito. O número é 20% maior em relação ao mesmo período no ano passado, quando foram atendidos 451 acidentados.



Segundo os médicos, o consumo de álcool antes de pegar no volante e o uso do celular estão entre as maiores causas dos acidentes. Os atendimentos, vindos de vários municípios do Estado, são provenientes de colisão entre veículos, queda de moto, capotamento e atropelamento.

"Volto a dizer: temos que frear estes números. São acidentes que podem ser evitados. Diariamente homens, mulheres, jovens, idosos e crianças entram nas emergências com diversas contusões, lesões ou ferimentos em várias partes do corpo, que demandam cuidados especializados, além de exames de imagens e intervenções cirúrgicas. Muitos saem bem, outros com graves sequelas, mas alguns não sobrevivem", explica o médico Marcelo Pessoa, coordenador do Centro de Trauma do Heat.



O coordenador garante ainda que o simples respeito às principais regras de trânsito, como não utilizar o celular, não fazer ultrapassagem perigosa e misturar bebida e direção, ajudariam a diminuir significativamente o número de ocorrências. "Os acidentes de trânsito são a quarta causa de mortes no país".



Especializado no socorro a pacientes com múltiplos traumas, o Hospital Estadual Alberto Torres conta com tecnologia de ponta e é referência no Estado do Rio de Janeiro quando o assunto é salvar vidas. A unidade tem o único Centro de Trauma do país com toda uma infraestrutura voltada ao atendimento de urgência e emergência em um único local.