Presidente Lula vai se encontrar com reitores de faculdades federais

O presidente Lula (PT), irá se reunir na próxima quinta-feira (06), com reitores de faculdades Federais e Instituições Federais (IF 's), no Palácio do Planalto.

A reunião vai tratar sobre a greve dos professores dessas instituições de ensino superior, que teve início no dia 15 de abril e nesta terça-feira (04), completa 50 dias de paralisação.

De acordo com o sindicato, que representa os profissionais, a greve alcançou 60 universidades e cerca de 560 colégios federais.



Ainda não se sabe ao certo quais temas serão abordados no encontro, mas é possível que a conversa seja sobre a negociação do reajuste salarial dos professores, repasse de verbas para as instituições para a pesquisa, infraestrutura e ensina. Além disso, a greve deverá ser um dos focos da reunião.