Motociclista morre atropelado após briga de trânsito no Rio

Uma briga de trânsito em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, terminou com um motociclista morto na noite da última sexta-feira (31). Alan Rodrigues Salles, de 22 anos, morreu após ser atropelado por um carro na Rua Teodoro da Silva. Segundo testemunhas, o autor é um taxista de 51 com quem a vítima teria discutido alguns minutos antes. Até a tarde deste sábado, o suspeito ainda não havia sido localizado.

Testemunhas contam que Allan e o taxista discutiram por alguns minutos na rua e que o motociclista teria tentado quebra um dos retrovisores do automóvel durante a briga. Em seguida, o condutor do táxi teria perseguido o jovem e imprensado a moto dele contra um poste, derrubando e atropelando o motociclista, que morreu no local.

O suspeito já havia fugido e a vítima já se encontrava em óbito quando bombeiros e policiais do 6° BPM (Tijuca) chegaram ao local. Durante as buscas na região, os agentes encontraram o táxi que teria atropelado Allan. O veículo estava estacionado no interior de uma loja de autopeças na Tijuca.

O proprietário do estabelecimento disse que o taxista é funcionário do local e possui as chaves do local. A loja recebeu uma "manifestação" de motociclistas na tarde deste sábado (01). Familiares e colegas da vítima também se reuniram no local para um "buzinaço" organizado no local.

O veículo foi apreendido e levado para a 20ª DP (Vila Isabel), que investiga o caso. A Delegacia informou que o taxista foi identificado e intimado a prestar depoimento, mas ainda não compareceu. Apesar disso, ele não é considerado foragido. Equipes da unidade realizam diligências para apurar as circunstâncias do atropelamento.