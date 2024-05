Missa de Corpus Christi reúne milhares de devotos em São Gonçalo

Uma das cerimônias religiosas mais tradicionais do município, a santa missa campal de Corpus Christi, foi celebrada no Zé Garoto, em São Gonçalo, na tarde desta quinta-feira (30). Milhares de fiéis se reuniram ao redor do maior tapete de sal da América Latina, para acompanhar a missa, que foi realizada em uma estrutura montada em frente à Igreja Matriz São Gonçalo de Amarante, no Zé Garoto, a partir das 16h.

A cerimônia foi ministrada pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Niterói, Dom Geraldo de Paula, e contou com a presença do prefeito Capitão Nelson (PL), além de outras lideranças políticas e clericais da região. O evento foi encerrado com a tradicional procissão dos fiéis, que seguiram o trio elétrico por sobre os mais de 2 km de tapetes, da Rua Coronel Moreira César, no Zé Garoto, até a Nilo Peçanha, na altura do Clube Mauá, no Centro.

Entre os milhares de devotos que acompanharam o rito, estavam alguns dos que participaram desde cedo da celebração com os tapetes. Os irmãos Bruna e Matheus Netto foram alguns dos muitos que chegaram às 7h da manhã para participar da confecção do tapete e permaneceram por lá desde então até a hora da procissão, que começou por volta das 17h45. Devotos na Paróquia São Pedro de Alcântara, eles acreditam que todo o esforço no projeto vale a pena.

"É cansativo. Estar aqui desde cedo é difícil, mas, apesar de o trabalho ser difícil, é muito gratificante ver o resultado e poder lembrar do nosso propósito, que é servir a Deus", conta Bruna, de 30 anos.

Irmãos participaram da confecção, que começou Às 7h, e seguiram no Centro para acompanhar missa das 16h | Foto: O São Gonçalo

Seu irmão concorda: "É uma alegria. Tem o privilégio de fazer o tapete, mas também o de estarmos todos juntos, de se reunir nesse momento. Além da tradição, é uma diversão também. E ficamos muito felizes com o resultado. É sempre uma gratidão ver que conseguimos terminar, fazer tudo certinho", destaca Matheus, de 18.



Há, é claro, os que só conseguem chegar para contemplar o trabalho, como é o caso da aposentada Zenilda Bonifácio, de 75 anos. Moradora do Mutuá há 54 anos, ela conta que participou da confecção do tapete de sal por muitas décadas. Hoje, por conta de um problema de saúde no joelho, ela já não consegue se dedicar à confecção, mas segue fazendo questão de comparecer para a missa todo ano.

"É bom porque lembra o povo da fé em Deus e da paz", acredita Zenilda | Foto: O São Gonçalo

"É bom porque lembra o povo da fé em Deus e da paz. Está tendo tanta violência, tanta ruindade nesse mundo. O bom dessas festas é que lembra da paz, que tem um povo que ainda acredita nisso", defende a professora aposentada. Para ela, a importância de uma manifestação tão grande na cidade é transmitir essa mensagem de paz "aos mais novos, da nova geração".



A gonçalense Suzana Maria, de 43 anos, também considera importante falar da tradição aos mais novinhos e, por isso, compareceu à missa na parte da tarde junto do filho, Francisco Filho, de 3 anos, além do esposo Francisco, de 42. "Para mim é muito importante ensinar a respeitar a fé, ensinar a crescer crendo no corpo e no sangue de Cristo. Espero que ele cresça assim, em graça, estatura e santidade", reforça Suzana.

Suzana levou filho para ensinar sobre radição religiosa | Foto: O São Gonçalo

Além da exposição do tapete desse ano, o festejo também contou com uma exposição especial de fotografias de edições anteriores da cerimônia de Corpus Christi. A mostra ficou aberta ao público no Teatro Municipal George Savalla Gomes durante todo o dia do feriado.



Além disso, a Paróquia local também organizou estandes de oração e doação onde foram arrecadados alimentos não perecíveis que serão distribuídos pelas conferências vicentinas dos vicariatos do Alcântara e de São Gonçalo.