Em parceria com Detran, PM realiza operação em Niterói; Vídeo

Em parceria com a equipe do Detran Seguro, agentes da Polícia Militar do 12ºBPM realizaram, na tarde da última quarta-feira (29), uma Operação Integrada nas ruas Fagundes Varela e Miguel de Frias, em Icaraí, Niterói.



Como saldo, a Operação teve como resultados:

- 45 Abordagens;

- ⁠43 motocicletas;

- ⁠02 Automóveis;

- ⁠28 Autos de Infração de Trânsito;

- ⁠14 Veículos Autuados;

- ⁠09 Encaminhados aos Postos de Vistoria;

- ⁠01 AIT sobre placas;

- ⁠02 AIT sobre cano descarga;

- ⁠05 Deliberações aplicadas.





Operação foi realizada na tarde da última quarta-feira (29) Divulgação

Autor: Divulgação

