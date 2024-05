Fla-Flu devem ser homologados vencedores da licitação do Maracanã

Na próxima terça-feira (04), o Consórcio Fla-Flu deverá ser homologado como vencedor da licitação do Maracanã, segundo a previsão do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A dupla acabou desistindo do recurso administrativo que buscava desclassificar Vasco e WTorre por supostas desconformidades da proposta financeira com o que se pedia no edital de licitação.

Flamengo e Fluminense obtiveram a maior nota no geral técnico e financeiro na disputa contra o Vasco e a WTorre. A dupla Fla-Flu obteve 120,2 pontos, contra 97 de Vasco e WTorre. A SAF do clube de São Januário e a construtora não entraram com recurso nesta etapa do processo, mas não descartam seguir a luta pela gestão e operação do Complexo Maracanã por 20 anos na Justiça comum.

O movimento e a desistência do recurso de Fla e Flu se entende como prevenção estratégica dos licitantes contra qualquer nova tentativa de Vasco e WTorre de contestar o resultado da licitação. No recurso, o corpo jurídico de Flamengo e Fluminense analisava a proposta financeira vascaína e contestava falta de detalhamento do plano de negócios, contabilização incorreta da outorga, o que "resultou no aumento artificial do preço ofertado". As propostas financeiras foram de R$ 20.060.864,12 por ano da dupla Fla-Flu, e R$ 20.000.777,28 por ano de Vasco e WTorre.

Flamengo e Fluminense administram o Maracanã desde abril de 2019, com Termo de Permissão de Uso que foi renovado seguidamente. Apenas na última renovação e mediante cobrança do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE_RJ), o Governo abriu para concorrentes - neste caso, o Vasco, que reclamava participação na gestão, abriu do processo alegando favorecimento aos rivais cariocas no TPU, a sigla do termo de uso provisório do equipamento público.