Foragida da justiça é presa na Zona Norte do Rio

Acusada era procurada por envolvimento com Tráfico de Drogas na região da Pavuna - Foto: Divulgação

Policiais militares da Equipe de Buscas do 41º BPM (Irajá), com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na manhã desta quarta-feira (29), na Avenida Crisóstomo Pimentel de Oliveira, na Pavuna, Zona Norte do Rio, a acusada e foragida da Justiça, Joelma Conceição de Jesus Silva, de 40 anos.



Presa em abril de 2022, sob acusação de crime de tráfico de drogas, em fevereiro deste ano, foi concedida a apenada o regime de Prisão Albergue Domiciliar (PAD), que depois foi convertida em Pena Privativa de Liberdade (PPL), pelos descumprimentos do regime de PAD, onde posta em liberdade, não compareceu ao Juízo ou à Defensoria Pública para informar seu endereço atualizado.



De posse de informações sobre a sua localização, os policiais foram até o endereço mencionado, onde conseguiram localizar e prender a apenada. Contra ela constava um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo crime de tráfico de drogas, onde após Acórdão e/ou sentença condenatória, transitada em julgado, a pena deve ser cumprida no regime Aberto, pelo prazo de 1 ano e 8 meses.

Diante dos fatos, ela foi levada à 39ª DP (Pavuna), onde foi cumprido o mandado de prisão e, posteriormente, encaminhada à SEAP/RJ, onde ficará acautelada à disposição da Justiça. Ela ainda possui 05 anotações criminais pelos crimes de tráfico de drogas, desacato, vias de fato e porte de drogas.



Ajude a Polícia do Rio. Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento e enfatizamos que o anonimato é garantido. :



Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ