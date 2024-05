Senac RJ oferece mais de 50 oportunidades de capacitação profissional em Niterói

O Senac RJ abre mais de 1240 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional na capital do Rio e no interior do estado, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Na unidade de Niterói, há 52 oportunidades de capacitação em áreas como beleza e bem-estar, moda, administração e gestão, com aulas a partir de 11 de junho de 2024. Os interessados devem se candidatar pelo link http://psg.rj.senac.br/Ext/Vagas.aspx.

Programa Senac de Gratuidade (PSG)

O Programa Senac de Gratuidade oferece cursos de educação profissional a pessoas de baixa renda em busca oportunidades no mercado de trabalho. Para se candidatar às vagas é preciso ter renda familiar, por pessoa, de até dois salários-mínimos federais, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados e/ou desempregados. Os interessados devem se inscrever no site psg.rj.senac.br e responder a um questionário socioeconômico.

A análise é realizada automaticamente a partir de critérios determinados pelo programa através do índice PSG, que pontua os candidatos identificando quem terá prioridade no preenchimento do número de vagas oferecidas. O regulamento completo do Programa Senac de Gratuidade está disponível no site de inscrição.

Há 78 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.

Serviço:

Informações e formas de inscrição: http://psg.rj.senac.br/Ext/Vagas.aspx

Senac Niterói

Assistente Administrativo | Início: 11/06/2024

Práticas de Trabalho da Manicure e Pedicure | Início: 18/06/2024

Porteiro e Vigia | Início: 26/06/2024

Consultoria de Imagem | Início: 28/06/2024