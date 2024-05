Lagoinha, em São Gonçalo, vai ganhar nova clínica municipal

A construção da nova Clínica Municipal de Lagoinha está avançando. Com a estrutura pronta, as obras da unidade estão na fase dos acabamentos. Os revestimentos, rebaixamento de gesso e estruturas metálicas do telhado estão sendo instalados. A previsão da entrega da obra é para o segundo semestre deste ano.

“Toda a parte elétrica e hidráulica estão prontas. Estamos colocando os pisos, preparando as paredes para receberem pintura, colocando o rebaixamento de gesso e a estrutura do telhado. A maior parte das portas está no lugar e algumas janelas também já foram instaladas. Na próxima semana, vamos começar as instalações dos ares-condicionados”, disse o engenheiro responsável pela obra, Fernando Moreira.

A clínica começou a ser construída, em outubro do ano passado, na Estrada do Pacheco, ao lado do Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR). Com melhor acesso, a unidade terá as equipes ampliadas para atender os moradores. Além dos serviços tradicionais das Unidades de Saúde da Família (USFs), a clínica contará com exames de raio-x.

Atualmente, a USF Lagoinha, que funciona em outro endereço no bairro, atende 4 mil usuários com uma equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF). Quando o novo espaço estiver pronto, ele terá capacidade para atender 16 mil pacientes com quatro equipes de ESFs e fazer exames laboratoriais de sangue, urina e fezes.

“A USF Lagoinha passará a ser clínica, um espaço muito maior e com mais serviços para os moradores. Além dos pacientes da USF Lagoinha, os pacientes da USF Jardim Tiradentes também serão atendidos no local com o diferencial de ter raio-x. A equipe médica será ampliada para atender até 16 mil pacientes. Atualmente, as duas juntas atendem 12 mil moradores”, explicou o secretário de Saúde de São Gonçalo, Dr. Gleison Rocha.

Além dos médicos generalistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde das equipes das ESFs, a unidade terá o e-Mult – equipe multiprofissional composta por nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo e fonoaudiólogo. Dentistas e equipes dos programas da Atenção Básica, de apoio e administrativas também estarão disponíveis.

A clínica terá recepção ampla com duas salas de espera, sala multiuso, 12 consultórios multifuncionais, 5 consultórios odontológicos com escovódromo, salas de curativo, procedimentos, utilidades, acolhimento, imunização, coleta laboratorial, estoque, inalação, esterilização, administração, direção, raio-x, refeitório, farmácia, almoxarifado e área livre de convivência.

A Clínica Lagoinha terá ambientes humanizados, climatizados e padronizados. Ela receberá adequações gerais e de acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta) – tudo conforme as normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.