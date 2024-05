Dia Mundial do Brincar: Autora de Niterói lança série de livros infantis gratuitos nas redes sociais

A jornalista e escritora Priscilla Litwak continua a encantar seus leitores com suas histórias cativantes e cheias de significado. Jornalista, Priscilla também se destaca no universo literário, agora disponibilizando suas obras gratuitamente em seu Instagram, @priscillalitwak.

A escritora lança nesta terça-feira (28 de maio - Dia Mundial do Brincar), às 18h, uma série com livros infantis ilustrados gratuitos. O objetivo é transmitir valores e ensinamentos essenciais para as crianças e promover momentos memoráveis em família.

"Ler com nossos pequenos é também brincar. É um dos melhores presentes que podemos dar a eles”, reflete Priscilla.

Seu livro mais recente, "O Brilho da Esperança", é uma emocionante narrativa inspirada na solidariedade demonstrada durante as tragédias das enchentes no Rio Grande do Sul. Este livro ressalta a capacidade humana de unir-se em momentos de crise e a importância da empatia, do apoio mútuo e da fé e esperança em dias melhores.

Para a estreia da série, Priscilla lançará "A Capa Invisível da Proteção", um livro imprescindível para conscientizar e proteger crianças contra o abuso sexual. Esta obra é validada e recomendada por psicólogos e vem em um momento oportuno, durante o Maio Laranja, mês dedicado à causa. Com números alarmantes de casos de abuso infantil, Priscilla espera que seu livro ajude a educar e prevenir tais atrocidades.

“A ideia de publicar o livro no meu Instagram surgiu após me deparar com uma triste história real e refletir sobre como eu poderia ajudar outras crianças e famílias a não passarem por isso”, revela Priscilla.

"A Capa Invisível da Proteção" é adequada para crianças na faixa etária de 4 a 10 anos. A narrativa é simples e direta, utilizando linguagem acessível e conceitos que crianças dessa idade podem entender e internalizar. A história combina elementos lúdicos, como a capa mágica, com mensagens importantes sobre proteção e confiança, tornando-a apropriada para o desenvolvimento cognitivo e emocional de crianças dessa faixa etária. Além disso, a ênfase na coragem, no amor e na fé, bem como a instrução clara sobre falar com um adulto de confiança, são temas que podem ser eficazmente comunicados a crianças pequenas.

"Inicialmente, a história tinha elementos mais marcantes que atraem crianças maiores, como a presença de um homem sombrio. No entanto, me preocupei em remover essas partes para adequar o texto a crianças menores, considerando que os casos de abuso ocorrem cada vez mais com crianças mais novas. Contei a versão final para o meu filho de 4 anos e ele adorou. O interesse dele nas histórias, comentários e dúvidas são o meu termômetro e incentivo para publicá-las."

Priscilla destaca ainda que a ideia de um possível abusador ser alguém conhecido da criança ou mesmo da família pode assustar os pais, mas infelizmente reflete a realidade.

“Os números mostram que a maioria dos abusos é cometida por pessoas do convívio da criança. Por isso, não adianta apenas instruir para não conversar com estranhos. É preciso ser realista e garantir a proteção das nossas crianças.

O que vem por aí

O próximo lançamento será “Samuel, o filho nascido do coração”, uma história que aborda a adoção e é voltada para crianças e para todos que buscam inspiração sobre a força do amor e da família. A adoção é celebrada em maio.

Priscilla revela que a série também contará com um livro sobre autismo e a ideia é trazer ainda temas que auxiliem as famílias no processo de desenvolvimento das crianças, como desmame e cama compartilhada.

Com mais de 40 histórias escritas, Priscilla Litwak celebra também o sucesso de seu primeiro livro publicado, "Um Presente de Natal Especial". Esta obra foi adaptada para uma apresentação com contação de história e músicas, e está disponível tanto para compra online quanto em formato físico na Amazon e diretamente com a escritora.

No forno também estão outras duas obras. “Preguiça, o bicho que só queria viver em paz”, que será lançado pela Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, e distribuído gratuitamente na rede pública municipal. E “Mostarda, da menor semente à maior árvore do jardim”, o primeiro livro escrito por Priscilla e que contou com a parceria do seu filho Calebe, na época com 3 anos.

Professora de narrativas bíblicas para crianças em sua igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Niterói, Priscilla continua a inspirar com suas histórias. Para acompanhar suas publicações e acessar os livros gratuitos, siga @priscillalitwak no Instagram.