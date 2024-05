Operação Corpus Christi: PRF alerta motoristas sobre os riscos das ultrapassagens indevidas

Próximo ao início de mais uma operação para a garantia da segurança viária nas rodovias do país, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) alerta os motoristas sobre os riscos das ultrapassagens indevidas. Na Operação Corpus Christi, que começa 00h00 desta quarta-feira (29) e vai até 23h59 do próximo domingo (2), os policiais vão reforçar a fiscalização sobre as ultrapassagens proibidas.

O objetivo da PRF é coibir as manobras irregulares e reduzir os acidentes e as mortes resultantes de ultrapassagens forçadas, em trechos de rodovias com faixas contínuas, sobre pontes, pelo acostamento, entre outras condutas que possam representar riscos aos ocupantes dos demais veículos.

Entre janeiro e abril de 2024, as ultrapassagens indevidas resultaram em 113.360 infrações. Em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 104.228 autuações, o índice representa aumento de 8,76%. Os sinistros de trânsito provocados pelas manobras irregulares também tiveram alta no mesmo período.



Infrações por ultrapassagem indevida

janeiro a abril/2024 janeiro a abril/2023



113.360 (+8,76%) 104.228

Os sinistros de trânsito provocados pelas manobras irregulares e as mortes também tiveram alta no mesmo período. Os óbitos em sinistros de trânsito provocados por ultrapassagens indevidas aumentaram 46%.

Sinistros de trânsito provocados por ultrapassagem indevida

janeiro a abril/2024 janeiro a abril/2023



519 (+6,13%) 489

Mortes em acidentes provocados por ultrapassagem indevida

janeiro a abril/2024 janeiro a abril/2023



129 (+46%) 87

Ação integrada PNATRANS

Para possibilitar que todos viajem em segurança, a PRF, em parceria com a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e concessionárias responsáveis pelas rodovias, faz, na próxima quarta-feira (29), a partir de 9h00, o lançamento da Operação Corpus Christi, na unidade operacional de Palhoça (SC).

Na primeira Ação Integrada PNATRANS, o objetivo da PRF e das outras instituições é atender às diretrizes do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Para isso, os agentes federais vão reforçar a fiscalização de condutas irregulares, entre elas as ultrapassagens indevidas, o excesso de velocidade, a direção sob efeito de álcool e o uso de equipamentos obrigatórios, como o cinto de segurança e os dispositivos de retenção de crianças. As ações preventivas também são o foco do trabalho conjunto, e incluem a educação para o trânsito, como o cinema rodoviário.

A PRF faz as seguintes recomendações para quem vai viajar no feriado:

-Ultrapasse outros veículos somente em locais permitidos e com condições adequadas para a manobra;

-Respeite a sinalização de trânsito;

-Descanse antes de iniciar a viagem;

-Não beba antes de dirigir;

-Confira as condições do veículo antes da viagem;

-Respeite os limites de velocidade;

-Verifique as condições meteorológicas no trajeto.

Maio Amarelo

A Operação Corpus Christi é a última ação da PRF no âmbito da campanha Maio Amarelo. Desde o início do mês, policiais rodoviários federais de todo o país se mobilizam para atuar nas atividades de educação para o trânsito e de fiscalização viária. Este ano, o tema da campanha é "Paz no trânsito começa por você" e reúne instituições que integram o Sistema Nacional de Trânsito (SNT).