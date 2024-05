Maricá inicia vacinação contra a dengue para o público de 10 a 14 anos nesta terça-feira (28/05)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, começa na próxima terça-feira (28/05) a vacinação contra a dengue na cidade, com aplicação da dose de proteção nas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, público-alvo definido pelo Ministério da Saúde. A imunização ocorre em 26 Unidades de Saúde da Família (USF) e na Unidade Móvel do Caxito, sendo fundamental para evitar o desenvolvimento de quadros graves no grupo com mais risco de hospitalizações pela doença. Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identidade e caderneta de vacinação no polo escolhido.

É importante lembrar que o esquema vacinal completo é composto por duas doses, com intervalo de três meses de aplicação entre elas. O início da campanha em Maricá acontece após a chegada da primeira remessa de doses destinada ao público-alvo, enviadas pelo Ministério da Saúde e distribuídas aos municípios do Rio de Janeiro pela Secretaria de Estado de Saúde.

A secretária municipal de Saúde, Juliana Nogueira, destacou a importância da imunização da faixa-etária de 10 a 14 anos, evitando agravos.

“Vamos iniciar a campanha de vacinação contra a dengue na cidade, ação fundamental para a proteção do público-alvo do Ministério da Saúde, as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A vacina possibilita a segurança e evita o desenvolvimento de quadros graves nesse grupo, que tem mais risco de hospitalizações. Por isso, pais e responsáveis, se unam a essa corrente pela saúde que salva vidas”, ressaltou.

Medidas preventivas para enfrentar a dengue

O apoio da população é fundamental para que o enfrentamento ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, seja efetivo. Por essa razão, é essencial manter: caixas d’água, galões, toneis, poços e tambores vedados; bandejas de geladeira e ar-condicionado sem água; pneus sem água e em locais cobertos; garrafas vazias e baldes virados para baixo; ralos limpos e com telas; vasos sanitários sem uso fechados; piscinas e fontes sempre tratadas; quintal sem lixo e/ou entulho; calhas totalmente limpas; além de ser recomendável eliminar os pratos dos vasos de plantas.

Em outra frente, os agentes de combate às endemias realizam visitas às residências durante o ciclo de vistoria aos imóveis, além de contribuírem em atividades de conscientização junto às equipes das Unidades de Saúde da Família.

Endereços das Unidades de Saúde da Família

Segunda a sexta-feira

– USF Central: Rua Clímaco Pereira, 241, Centro. (8h às 18h)

– USF Jardim Atlântico: Rua 36 (esquina com a Rua 53), lote 01, quadra 206. (8h às 18h)

– USF Marinelândia: Rua 09, quadra 15, Cordeirinho. (8h às 17h)

– USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km 16, ao lado do Polo Mania, Inoã. (8h às 17h)

– USF São José 2: Estrada da Cachoeira, s/n. (8h às 18h)

– USF Elenir Umbelino de Mello (Enfemeira Billú): Rua Ary Spindola, quadra A, lote 352, Flamengo. (8h às 17h)

– USF Ponta Negra: Estrada Um, s/n, Ponta Negra. Próximo à Ponte Senador Paulo Duque. (8h às 17h)

– USF Bambuí: Avenida do Contorno, s/n. (8h às 17h)

– USF Itaipuaçu (Barroco): Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu. (8h às 18h)

– USF Inoã 2: Rodovia Amaral Peixoto, km 14 (ao lado do DPO). (8h às 18h)

– USF Mumbuca: Rua Hipólito de Abreu Rangel, s/n. (8h às 18h)

– USF Santa Paula: Estrada de Cassorotiba, s/n. (8h às 17h)

– USF Inoã 1: Rua Caio de Figueiredo (travessa CIEP), s/n. (8h às 17h)

– USF Carlos Alberto Soares de Freitas: Rua 23, quadra 29, lote 06, Bosque Fundo, Inoã. (8h às 17h)

– USF Carlos Marighella: Rua Áustria, s/nº, condomínio MCMV de Itaipuaçu. (8h às 17h)

– USF Santa Rita: Rua 36, quadra 433 (esquina com Rua 83), Jardim Atlântico Leste, Itaipuaçu. (8h às 17h)

– USF Recanto: Rua Engenheiro Domingos Barbosa, s/n, Itaipuaçu. (8h às 17h)

– USF São José 1: Rua 18, s/n, loteamento Jardim Ouro Mar. (8h às 17h)

– USF Retiro: Estrada do Retiro, s/n. (8h às 17h)

– USF Ponta Grossa: Rua Irineu Ferreira Pinto, s/n. (8h às 17h)

– USF Bairro da Amizade: Rua Eliete Rocha Santos (Rua 53), lote 31, quadra 91. (8h às 17h)

– USF Guaratiba: Estrada Beira da Lagoa, s/n. (8h às 17h)

– USF Barra: Rua Ernani Manoel Soares (antiga Rua 04), lote 03, quadra 0, Divineia. (8h às 17h)

– USF Espraiado: Rua Gualberto Batista de Macedo, s/n. (8h às 17h)

– USF Ubatiba: Avenida Niterói, s/n. (8h às 17h)

– USF ACS Nathan da Silva Noronha Figueiredo (Saco das Flores): Rua 75 (esquina com a Rua 73), Saco das Flores. (8h às 17h)

– Unidade Móvel de Saúde: Rua Carmem Miranda, 83, Caxito. (9h às 17h)