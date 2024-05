Exército afasta militares envolvidos em “fake news” sobre rompimento de dique no RS

Os militares que estavam diretamente envolvidos no episódio foram afastados de suas atividades durante as investigações - Foto: Divulgação

Os militares que estavam diretamente envolvidos no episódio foram afastados de suas atividades durante as investigações - Foto: Divulgação

O Exército Brasileiro afastou, no último domingo (26), militares envolvidos na propagação de uma notícia falsa sobre um suposto rompimento de dique na cidade de Canoas, situada na região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Os militares, que atuavam no bairro de Mathias Velho, ouviram que um dique havia sofrido um rompimento na região. De acordo com o Exército, mesmo sem confirmar a informação, os militares passaram a comunicar aos moradores a necessidade de evacuação de imóveis da região, que estaria em área de risco.

A instituição definiu o ocorrido como “um grave erro de procedimento” e disse que tomou medidas administrativas para apurar os fatos.



Os militares que estavam diretamente envolvidos no episódio foram afastados de suas atividades durante o período de investigação.

“A 14ª Brigada de Infantaria Motorizada reitera seu compromisso com a população afetada pela catástrofe ambiental, em especial com os moradores de Canoas-RS e manifesta sua solidariedade a todos os moradores que foram erroneamente informados e pede sinceras desculpas pelo ocorrido”, concluiu o comunicado.

Pouco antes do Exército divulgar seu posicionamento sobre o caso, a prefeitura de Canoas se manifestou nas redes sociais, desmentindo as informações. O bairro Mathias Velho foi um dos mais atingidos pelas fortes chuvas que atingem a cidade desde o início do mês de maio.