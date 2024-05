Cidadania Itinerante atrai mais de 500 gonçalenses

Mais de 500 pessoas participaram do projeto Cidadania Itinerante, que aconteceu neste sábado (25), na Praça do Galo Branco. O projeto, realizado pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, ofereceu diversos tipos de serviços assistenciais e de saúde de forma gratuita, das 9h às 13h.

A população teve acesso a isenção para certidão de nascimento, casamento e segunda via de identidade, orientação jurídica e sobre o Bolsa Família, instruções sobre o CRAS e CREAS, verificação sobre o direito à tarifa social da Águas do Rio, vacinação contra a gripe, aferição de pressão arterial, odontomóvel e recreação infantil.



“Estava precisando muito de algumas informações sobre o Cadastro Único, porque raramente tenho tempo de ir no Cras, mas consegui tirar todas as dúvidas durante a ação. Gostei muito porque além das orientações que recebi, pude me vacinar contra a gripe”, disse Gisele Reis, moradora do Rocha.

O Cidadania Itinerante - que se tornou uma política pública aprovada por lei - foi criado com o objetivo de levar diversos serviços para os moradores das áreas mais vulneráveis da cidade de forma gratuita. Desde sua criação, milhares de pessoas já foram atendidas.