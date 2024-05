Curso de produção de festivais pode ser o passaporte para trabalhar em megaevento

No curso, os jovens aprenderão os conceitos e ferramentas de planejamento e execução de festivais e eventos culturais e modelos de planilhas para identificar funções e necessidades logísticas - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio de Janeiro

No curso, os jovens aprenderão os conceitos e ferramentas de planejamento e execução de festivais e eventos culturais e modelos de planilhas para identificar funções e necessidades logísticas - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio de Janeiro

Já pensou em fazer um curso gratuito de produção de festivais e eventos culturais, e, depois, ser selecionado para trabalhar em um megaevento em um dos cartões postais do Rio de Janeiro? A Secretaria de Trabalho e Renda do Rio, em parceria com a co.liga, convida os jovens entre 18 e 29 anos e que morem na cidade a fazer o curso, que dura apenas cinco horas e pode ser feito de qualquer dispositivo com conexão à internet. Depois, é só se inscrever e torcer para conquistar o seu lugar no Festival LED - Luz na Educação, que será realizado no Museu de Arte do Rio (MAR) e no Museu do Amanhã, na Praça Mauá, nos dias 21 e 22 de junho.

No curso, os jovens aprenderão, entre outros temas, os conceitos e ferramentas de planejamento e execução de festivais e eventos culturais e modelos de planilhas para identificar funções e necessidades logísticas. Agora, atenção, pois é necessário uma conta no google para poder acessar o curso no endereço https://coliga.digital/cursos/producao-de-festivais-e-eventos-culturais.



-É uma ótima oportunidade para se qualificar em uma escola que possui grande expertise e que busca inserir os jovens em atividades da economia criativa. E oito deles ainda terão a chance de trabalhar em um evento de grande porte, como é o Festival LED - afirma o secretário de Trabalho e Renda do Rio, Everton Gomes.

Leia também:

▶ Niterói entra para o Mapa do Turismo Brasileiro

▶ Acidente na Ponte Rio-Niterói deixa dois feridos

Depois de concluído o curso, podem se candidatar ao edital co.liga + Festival LED 2024 os jovens que tenham obtido o certificado e tenham o perfil completo preenchido na comunidade de co.ligados (que pode ser acessado também pelo site). Os selecionados para trabalhar nos dois dias do festival neste edital ganharão uma bolsa de mil reais.