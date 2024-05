Dia do Evangélico em Maricá

Maricá celebra neste sábado (25/05) o Dia Municipal do Evangélico com mais uma edição do ‘Maricá para Cristo’, que desta vez acontece em Itaipuaçu, com os cantores Anderson Freire, Samuel Messias, Fabrício e Maria Pita, e DJ Naldão nos intervalos. O evento faz parte das comemorações dos 210 anos de Maricá e será realizado no palco da Avenida Benvindo Taques Horta (esquina com a Rua Projetada 77).

O palco será aberto às 19 horas com uma oração e, em seguida, haverá uma apresentação do ministério de danças de igrejas unidas. O primeiro a se apresentar será Fabrício, seguido da cantora mirim Maria Pita, a partir das 20 horas. Samuel Messias sobe ao palco às 21h20, enquanto Anderson Freire inicia sua apresentação às 22h30. O evento é realizado anualmente desde 2009 através da Associação de Ministros Evangélicos de Maricá (AME).



Serviço:



Dia Municipal do Evangélico – sábado, 25 de maio



9h – Café da manhã com pastores na igreja Atos 2 (Rua Abreu Sodré, Mumbuca)



Maricá para Cristo 2024



A partir das 19h no palco da Avenida Benvindo Taques Horta, na orla de Itaipuaçu



19h20 – Fabrício



20h – Maria Pita



21h20 – Samuel Messias



22h30 – Anderson Freire