Carro pega fogo na Avenida Rei Pelé, na Zona Norte do Rio

Carro pegou fogo na Avenida Rei Pelé, na Zona Norte do Rio, na tarde desta quinta (23) - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Carro pegou fogo na Avenida Rei Pelé, na Zona Norte do Rio, na tarde desta quinta (23) - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um carro pegou fogo, no início da tarde desta quinta-feira (23), na Avenida Rei Pelé, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Os bombeiros estiveram no local e o incêndio não deixou feridos.

O incêndio interditou uma faixa da via, na altura da Estação de São Cristóvão. Com isso, o trânsito ficou lento por um período naquela região. Por volta das 14h42, os bombeiros foram acionados e chegaram para apagar o veículo em chamas.

Leia também:

➤ Exposição fotográfica celebra os 50 anos da Ponte Rio-Niterói

➤ Plataforma digital para denúncias de violência contra mulher em Maricá já está no ar

Os agentes da CET-Rio também foram acionados, com o objetivo de desviar o trânsito. O fluxo só normalizou no final da tarde.