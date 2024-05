Acadêmicos da Ponta da Areia estreia no Carnaval de Niterói em 2025 sonhando alto

As lideranças da agremiação são experientes no mundo do samba - Foto: Divulgação/Ponta da Areia

Do vôo do Falcão para o mundo do samba. Os desfiles oficiais do Carnaval de Niterói vão ganhar uma nova agremiação: a Acadêmicos da Ponta da Areia. A escola, que tem como 'berço' o histórico bairro na região central da cidade, integrará o Grupo de Avaliação no Carnaval de 2025. Apesar de fazerem um desfile paralelo entre as agremiação que vão disputar o título no Caminho Niemeyer, palco maior do Carnaval, os sambistas da vermelha e branca que tem como símbolo o falcão, trabalham há alguns meses para que tudo corra bem na estreia. Já que o objetivo, para eles, é 'fazer história' no mundo da folia na região e estar entre as disputantes no Grupo C em 2026.



A vermelha e branca conta com lideranças experientes na coordenação da equipe escolhida para desenvolver o plano de desfiles da escola. O compositor Gustavo Soares, autor de sambas enredo de algumas escolas que desfilam na Marquês de Sapucaí e acostumado com as atividades nas grandes agremiações do Rio de Janeiro, dirige a agremiação, tendo o vereador niteroiense Adriano Boinha como presidente de honra. O vice presidente de Gustavo é Marcelo GB, que já foi mestre de bateria da Acadêmicos do Cubango.

O falcão é o símbolo maior da vermelha e branca | Foto: Divulgação

"Estamos felizes com as adesões que recebemos nesse projeto cultural que enche de alegria e orgulho a população da Ponta da Areia", afirmou o presidente Gustavo, anunciando que várias novidades vão surgir ao longo do ano, com objetivo de que a escola tenha a 'espinha dorsal' necessária para a permanência no mundo do samba em Niterói nos anos subsequentes a 2025. "Vamos mostrar que viemos para ficar e fazer uma bela história no Caminho Niemeyer", enfatizou.

A Ponta da Areia já está trabalhando na área criada pela Prefeitura de Niterói para servir como barracão para as escolas de samba que desfilam nos Grupos A, B e C no Caminho Niemeyer, no Centro da Cidade. O local de preparação das agremiações fica em uma área onde antes havia um antigo depósito de carros da Nittrans, no Barreto.

Boinha e Gustavo Soares: dirigentes estão confiantes na proposta de fazer hostória no Carnaval com a Acadêmicos da Ponta da Areia | Foto: Divulgacão/Acadêmicos da Ponta da Areia

Primeira feijoada - A 'pedra fundamental' para a criação da Acadêmicos da Ponta da Areia será a primeira feijoada da agremiação, a ser realizada no próximo dia 22 de junho, a partir das 14 horas, na Praça Doutor Vitorino, na Ponta da Areia. Um dos trabalhos que atualmente mobiliza os diretores é o concurso criado para escolher a rainha de bateria da escola. As inscrições podem ser feitas no Instagram da agremiação - grcesa_pontadaareia