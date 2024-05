"Novembro", rodado em Niterói, está em seis plataformas de streaming

Após ser exibido em alguns dos principais festivais internacionais de cinema independente, “Novembro”, dos cineastas Railane Borges e Matias Palma, rodado em Niterói, está disponível nas plataformas Apple ITunes, Google Play, YouTube, Prime Box, Vivo Play e Claro TV. O longa-metragem, baseado no romance “Solidão e Destino”, do policial federal e escritor Sandro Araújo, marcou a estreia de Railane como diretora, após quase duas décadas atuando como atriz na telona e na televisão.

O sucesso de crítica e público – “Novembro” ganhou prêmios de direção e trilha sonora – estimulou Railane a três novas iniciativas, com temáticas absolutamente diferentes e que estão em pré-produção: um filme policial; um romance, gravado em Alagoas; e um documentário, que irá expor uma das maiores polêmicas relativas à Segurança Pública no Brasil, pois abordará o sistema de persecução penal no Brasil, que vai desde a fase investigativa policial até o processo judicial e sua consequente conclusão.

“Novembro” foi exibido nos festivais de Jaraguá do Sul, SC; Iberoamericano, Sergipe; FICCA, Caeté, PA; Indu Movies, Paquistão; CLIT, Portugal; Festival Multicultural de Toronto; Festival Internacional de Bogotá; Festival de Rengo, Chile; Festival de Arequipa, Peru; Universal Movie Awards, Nigéria, onde foi o vencedor na categoria Melhor Trilha Sonora Original; Festival de Ituzaingó, Argentina; Festival de Cinema Capri Hollywood , Itália; NORGS, Irã; e Ramsgate Festival, Inglaterra, indicado para melhor filme e melhor ator, com a atuação do estreante Sandro Araújo, que é marido de Railane.

O filme, com roteiro de Railane e do chileno Matias, que também assina a fotografia da obra, foi rodado na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Entre concepção e filmagem, foram seis meses de trabalho. O dinheiro para sua execução veio de economias da diretora e financiamento coletivo. Durante 29 dias, em novembro de 2019, 40 pessoas se revezaram no set para que o longa fosse concretizado. O resultado, apesar do orçamento apertado, foi a consagração em festivais pelo mundo.



“Novembro” traz performances do elenco consideradas pela crítica como excepcionais, com Sandro Araújo, Lara Lazzaretti, Yasmin Patachó, Hare Brasil, Giovanna Bombom (atriz de filmes adultos), Maria Lidia Fonseca, Doug Cordeiro, Alexandre Souto, Dilva Frisoli, Gabrielly Vieira, Daniel Ávila e muitos outros talentos. A trilha sonora foi criada especialmente por Gabriel Calderón, e inclui, ainda, uma faixa do cantor Odair José e outra do compositor e cantor Rubel. “Novembro” foi “batizado” em homenagem ao mês de realização, repleto de imprevistos. Um deles foi o mau tempo, que durou praticamente todo o período de filmagem.

Sandro Araújo interpreta, com muita sensibilidade, Júlio, um funcionário público de meia-idade, antissocial e introspectivo. Após ser abandonado pela namorada, tem dificuldade de se abrir a novos relacionamentos. Seu grande problema é não saber lidar com os sentimentos, agravando um conflito interno, que o impede de expressar afeto.

Como escritor, Sandro lançou também “Federal, uma história de Polícia”, que narra o cotidiano dos agentes “sem glamour, apenas o cotidiano de homens e mulheres da Força, com muitos casos absolutamente engraçados”, conforme define o autor.

Railane Borges nasceu em 1988 em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Atriz e diretora, ficou conhecida por seu trabalho em “Novembro” (2021), “O Homem do Ano” (2003) e “Bambuluá” (2000). Foi do elenco de “Malhação”, “Floribella” e “Tal Filho, Tal Pai”, além de inúmeras séries e especiais.