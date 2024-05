Posto da Fazenda no Arsenal encerra atividades no dia 22

O posto da Faznda, no Arsenal, vai realizar atendimentos ao público somente até o dia 22 de maio - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

A Secretaria de Fazenda faz um alerta aos contribuintes que utilizam o atendimento presencial no Núcleo Regional 2, realizado no bairro Arsenal. O posto vai realizar atendimentos ao público somente até o dia 22 de maio, quarta-feira.

Como nova opção de atendimento ao público, um novo posto de atendimento para a população será inaugurado no bairro Alcântara, no dia 28 de maio.



A localização no Alcântara vai facilitar o acesso à população gonçalense, porque o bairro possui linhas de ônibus com ligação para toda a cidade. O novo posto está em fase final de ajustes para atendimento ao público a partir do dia 28.

Os contribuintes da cidade terão acesso a diversos serviços como :



• Emissão da segunda via de carnê de IPTU



• Abertura de processos para cadastro de IPTU



• Segunda via de Imposto Sobre Serviços (ISS)



• Atualização e parcelamento de débitos



• Transferência nominal de proprietário



• Revisão e atualização de dados cadastrais do contribuinte

• Taxa de inscrição imobiliária

• Isenção de IPTU

• Lançamento de lote

• Baixa de débitos



• Taxa de inscrição imobiliária



• Certidão negativa de débitos de IPTU



Atendimentos referentes a informação de processos, expedição de certidão de averbação, expedição de certidão positiva com efeito de negativa e atendimentos e atendimentos referentes ao ITBI, esses só serão oferecidos no atendimento do Partage Shopping.



O novo posto de atendimento do Alcântara fica no Stilo Shopping & Offices, Estrada Raul Veiga, 351, sala 116 – Alcântara, São Gonçalo.



O atendimento será realizado das 9h às 17h.