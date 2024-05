Mulher Melão é resgatada por salva-vidas após se afogar na praia da Barra

Renata Frisson, conhecida como 'Mulher Melão', passou por um susto no início da tarde deste domingo (19). A influenciadora se afogou na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e foi resgatada por dois salva-vidas.

Segundo Melão, o afogamento aconteceu por volta de 13h. Ela, que sabe nadar, ficou surpresa com a força do mar. "Eu sei nadar, mas quando o mar puxa não tem campeões de natação certo, porque você perde todos os seus sentidos", contou.

Segundo a Marinha do Brasil, todo o litoral fluminense estava com aviso de ressaca, com ondas podendo chegar até 3m de altura, até a manhã deste domingo (19).