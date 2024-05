Campanha de adoção proporciona lar para 26 animais em Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção Animal, promoveu na manhã deste sábado (18/05) mais uma edição da campanha de adoção de cães e gatos no Centro de Comércio Popular (Cecop), no Centro. Dos 52 animais disponibilizados para a adoção, 26, sendo 14 cães e 12 gatos, ganharam um novo abrigo. A ação, que teve o objetivo de encontrar uma nova casa para animais resgatados das ruas ou disponibilizados por cidadãos, é realizada em conjunto com protetores do município, voluntários que resgatam e abrigam os pets até o momento da adoção.

O secretário de Proteção Animal, Otávio Duarte, demostrou satisfação com o resultado da campanha. “Ficamos muito felizes sempre que os animais encontram um lar adequado para viver, porque sabemos da importância da promoção dessas campanhas de adoção para dar um abrigo aos animais que estão sofrendo na rua. Temos essa parceria com os protetores, que dão um lar temporário, preparam pets e hoje encontramos um local que eles vão viver com muito amor e carinho”, disse.

A ação é é realizada em conjunto com protetores do município, voluntários que resgatam e abrigam os pets até o momento da adoção | Foto: Divulgação/ Bernardo Gomes

Antes de serem doados, os animais passam por processo de aplicação de vermífugo e os adultos são castrados. A secretaria oferece ainda a castração de filhotes adotados a partir dos seis meses de idade.



Para Ângela Maria, de 56 anos, que adotou um cãozinho, a campanha traz alegria e encontros. “Hoje encontrei um amor. Estou saindo daqui com um cachorrinho para fazer companhia lá em casa. Já tinha conversado com meu marido e ele também sente falta de um animalzinho para trazer mais alegria ao lar. Estou super contente!”, declarou a moradora do bairro Flamengo.

A campanha de adoção também é disponibilizada on-line pelas redes sociais da secretaria | Foto: Reprodução - Bernardo Gomes

Campanha também acontece on-line



A campanha de adoção também é disponibilizada on-line pelas redes sociais da secretaria (Instagram, Facebook ou WhatsApp). Interessados em adotar um amigo podem entrar em contato pelo Facebook: Proteção Animal Maricá; Instagram: @secpa.marica ou pelo novo número de WhatsApp (21-97556-7695). O atendimento é realizado das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, por equipe especializada.

Antes de serem doados, os animais passam por processo de aplicação de vermífugo e os adultos são castrados | Foto: Divulgação/ Bernardo Gomes

Sobre o Cecop



O Centro de Comércio Popular (Cecop) é parte do processo de revitalização do centro da cidade e oferece um espaço mais adequado e estruturado a dezenas de trabalhadores informais, que vendiam produtos na Rua Ribeiro de Almeida (rua dos bancos) e no shopping a céu aberto. O novo espaço possui cobertura, banheiros e ventiladores. Nesse ambiente, os comerciantes ocupam 114 boxes com vendas de comidas, bebidas, souvenires, artesanatos, peças de arte, vestuário, calçados, acessórios e bijuterias, entre outros