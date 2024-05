O tema da 6ª Edição da 'Festa Geração 80', a mais badalada de Niterói, será “Love Is In The Air”

Festa “Love Is In The Air Geração 80” acontecerá no Praia Clube São Francisco - Foto: Divulgação

As festas em clubes que eram um grande 'must' nos anos 80 e 90, voltaram a ser uma tradição em Niterói para esse pessoal mais do que especial: os jovens de 45+, que sentiam falta desses espaços. E para reviver a magia dessa geração, no dia 8 de junho está chegando a festa “Love Is In The Air Geração 80”, no Praia Clube São Francisco. O evento promete agitar esse pessoal com os reencontros dos amigos de escola e da adolescência, com muita animação, dança, recordações e novas amizades. O som ficará por conta da banda Musica Urbana e do renomado VJ Marcelo Paes.

A ideia de voltar a reunir os amigos e abrir espaço para a geração 45+ surgiu com Paulinho Nethelland, produtor cultural e idealizador da festa Geração 80, em uma troca de ideias com os amigos há alguns anos e ganhou força com o final da pandemia.



Paulinho conta que havia uma demanda reprimida durante a pandemia que precisava desses reencontros, não só por conta do isolamento das pessoas em virtude da Covid19, mas também pela falta de locais que pudessem reunir esse pessoal sem medo de ser feliz.

“A festa tem esse perfil, com banda e VJ tocando as músicas dos anos 80 e 90, clipes passando em um painel gigante de led, e sempre, é claro, em cada edição, uma novidade… Já passaram pela festa uma companhia de dança, máquinas de pinball, espaços instagramáveis e muita coisa bacana”, explica o produtor.



E Paulinho garante que desta vez não vai ser diferente, mas vai ter outro diferencial - guardado em segredo.



“A festa surgiu para esses segmentos 45+, que estava sem opção de entretenimentos, para essa galera que quando saía à noite só tinha lugares com o perfil dos jovens de 20 anos e adolescentes. E aí, no “boca a boca”, depois da pandemia, os amigos resolveram se juntar, virando assim uma confraternização. Eu falo que eu não promovo evento e nem megafesta: eu promovo uma confraternização entre amigos”, reforça Paulinho.

Serviço:

Festa: 6ª Edição do Geração 80 -” Love is in the Air”

Data: 08/06/2024

Local: Praia Clube São Francisco

Horário: 20 horas

*Serão recolhidos no evento , alimentos não perecíveis que serão doados para moradores do Sul

*Parte da arrecadação será doada também

Link para vendas:



https://www.guicheweb.com.br/geracao-80--dia-dos-namorados_30608