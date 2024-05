Praça do Colubandê vai ganhar guarita para a guarda municipal

As intervenções na Praça do Colubandê tiveram início no final de fevereiro - Foto: Divulgação/ Julio Diniz

As intervenções na Praça do Colubandê tiveram início no final de fevereiro - Foto: Divulgação/ Julio Diniz

A obra de revitalização da Praça Governador Leonel Brizola, mais conhecida como Praça do Colubandê, conta com mais uma novidade: o espaço de lazer agora terá uma guarita para a Guarda Municipal. A guarita é uma espécie de torre de vigilância, de onde os guardas municipais poderão visualizar a praça e o seu entorno, trazendo mais segurança para a população. A guarita terá uma área de 25 metros quadrados e contará ainda com dormitório e banheiro. As obras na praça seguem em andamento,

Essa é apenas uma das novidades que o programa Praça Renovada implementará na nova praça. Além disso, o espaço contará ainda com um playground, academia para o idoso e o primeiro ParCão (focado nos pets) do município.

O projeto da obra surgiu a partir do Plano Estratégico Novos Rumos | Foto: Divulgação/ Julio Diniz

As intervenções estão sendo feitas pela Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo e têm como objetivo revitalizar a praça e reordenar o trânsito na região, que recebe um fluxo intenso de caminhões por ser próxima à Ceasa.



O projeto da obra surgiu a partir do Plano Estratégico Novos Rumos, foi elaborado pelas secretarias de Transportes e de Gestão Integrada e Projetos Especiais e segue os moldes do Programa Praça Renovada.

Obra na Praça do Colubandê | Foto: Divulgação/ Julio Diniz

Para os gonçalenses, a nova guarita traz mais segurança. Carlos Henrique Gonçalves, de 59 anos, é um dos que está animado com a novidade. "Vai ser uma nova área de lazer revitalizada para todos nós. Eu moro em Nova Cidade, mas tenho o costume de passar por aqui sempre para ir ao hospital e pegar ônibus. Acho que a praça precisava dessa revitalização, estava suja e abandonada. Agora, está ficando boa! Com a guarita então, vai ser tudo melhor. Me traz mais sensação de segurança e conforto para usar o espaço também", contou o pedreiro.

Essa é apenas uma das novidades que o programa Praça Renovada | Foto: Divulgação/ Julio Diniz

As palmeiras que ficavam na praça foram retiradas pelo Departamento de Parques e Jardins da Secretaria de Conservação. De lá, as árvores foram replantadas na Área de Proteção Ambiental (APA) de Maria Paula, na obra do polo de autopeças do Jardim Alcântara e às margens da RJ-104. Um novo projeto de paisagismo será executado na praça.



As intervenções na Praça do Colubandê tiveram início no final de fevereiro e possuem um prazo de conclusão de 180 dias.