Presidente do Vasco, Pedrinho diz que há negociações para o retorno de Philippe Coutinho

Durante entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (16) em que falou sobre a liminar contra a 777, o presidente do Vasco, Pedrinho, aproveitou para responder algumas outras questões sobre o clube. O presidente comentou que o Vasco está em contato com Philippe Coutinho para que o atleta retorne a São Januário.

Pedrinho respondeu a um jornalista que fez o questionamento sobre a volta do meia, com um pouco de mistério: "Ela (negociação com Coutinho) está acontecendo. Com quem? Com quem ela está acontecendo? (Jornalista responde que é com a Vasco SAF). E ela continua com Vasco SAF ou comigo. De repente foi comigo antes de ser com a Vasco SAF. Lá atrás ela pode ter sido com o Josh (Wander), agora pode estar sendo comigo. E pode ter sido ventilado que ela está sendo com a Vasco SAF."

Philippe Coutinho voltou a ser especulado no Vasco no início dessa semana. O meia tem 31 anos e seu contrato de empréstimo com o Al-Duhail, do Catar, se encerra no meio do ano. O Aston Villa, dono dos direitos do jogador até 2026, está disposto a negociar Coutinho. A equipe inglesa estará na próxima Champions League e inicialmente não conta com o retorno do atleta para a próxima temporada. Depois de ser sondado algumas vezes pelo Vasco, dessa vez, Coutinho vê com bons olhos um retorno ao Brasil e dá preferência para o clube onde foi revelado.

Leia também:

➤ Torcedores do Flamengo são flagrados correndo na Ponte Rio-Niterói; vídeo

➤ Incêndio em apartamento no Rio deixa um morto e seis feridos