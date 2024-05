Brasileiro vende areia do show de Madonna no Rio como 'item colecionável'

Um vendedor no site 'Ebay' está vendendo areia do local do show como um item colecionável para fãs - Foto: Reprodução/TV Globo

O histórico show de Madonna em Copacabana ainda tem rendido assunto entre os fãs da artista pop, sobretudo no quesito 'economia', de uma maneira, no mínimo, inusitada.

Um vendedor no site 'Ebay' está vendendo areia do local do show como um item colecionável para fãs nos Estados Unidos.

O perfil, conhecido por vender itens autografados, está oferecendo um saquinho de 30 gramas por 8,99 dólares (quase R$ 46 na cotação atual). Na página do comerciante é possível ver um saco plástico repleto de areia e etiquetado com “The Celebration Tour”, o nome da cantora, ano e menção à cidade do Rio de Janeiro.



"Este é um item colecionável exclusivo da turnê da Madonna no Rio de Janeiro. É um complemento perfeito para qualquer coleção de recordações e lembranças de viagens", garantiu o vendedor ao apresentar o produto.

Além disso, o vendedor não envia o produto para fãs do Brasil, atendendo apenas a clientes dos EUA.