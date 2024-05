Universitários adiam formatura para esperar colega em tratamento de câncer

Recentemente formada em matemática, Maria Raquel da Silva, de 77 anos, nascida numa família pobre de Macuco, a 210 quilômetros da capital fluminense, aprendeu a ler e escrever em casa, depois de ganhar como presente de Natal caderno, lápis, borracha e cartilha. Mesmo com toda dificuldade, conseguiu alcançar a formação de professores, quando passou a dar aulas. Agora, passados quase 60 anos, mesmo aposentada, decidiu que era a hora de ter um diploma universitário e foi cursar matemática.

Porém, na reta final do curso, a idosa foi surpreendida com o diagnóstico de um câncer no intestino, que impossibilitaria sua participação na festa de formatura, marcada inicialmente para dezembro do ano passado. A princípio, estava quase certo de que ela teria de receber o diploma individualmente. Mas, comovidos com a situação, os colegas de curso de Raquel resolveram adiar a solenidade de colação de grau para esperar sua recuperação. Agradecida pelo gesto, a agora recém-formada ressaltou os efeitos da atitude dos colegas.

"Achei muito importante. Não contava com isso. Foi uma surpresa para mim. Ter o carinho dos colegas nesse momento foi muito boa", afirmou Raquel.



A Universidade de Uberaba (Uniube), cujo polo de Macuco a aluna estava matriculada num curso à distância de matemática, resolveu presenteá-la com a bolsa para um curso de pós-graduação EAD, podendo escolher entre 200 cursos. Dona Raquel agradeceu e disse que pretende dar continuidade aos estudos.

"Falta agora só decidir o curso", disse a idosa, que descobriu a doença ao fazer uma colonoscopia, faltando menos de um ano para concluir o curso, com quatro anos de duração.

O tratamento foi realizado em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A idosa foi se recuperando, até que finalmente em abril deste ano, estava preparada para participar da festa de formatura ao lado dos 16 colegas de curso. A solenidade aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Macuco. A última consulta médica de Raquel está agendada para a semana que vem, o que anima a recém-formada a fazer planos para o futuro.

Solenidade aconteceu na Câmara Municipal de Macuco | Foto: Divulgação

"Não penso voltar a dar aulas em escola, mas pretendo sim, fazer o estágio de fim de curso", afirmou Raquel, que agora se dedica a cuidar dos netos, mas ainda recebe em casa alunos que necessitam de reforço escolar.