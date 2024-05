Narrador Silvio Luiz está intubado e em coma induzido

Deste a última quarta-feira (8), o narrador Silvio Luiz, de 89 anos, está sendo acompanhado no hospital Alemão Oswaldo Cruz, em Bela Vista, bairro do centro de São Paulo. O veterano está intubado e em coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da casa de saúde.

Silvio passou mal durante uma transmissão online da Record, na final do Paulistão 2024 entre Palmeiras e Santos, no último dia 7 de abril. Naquela ocasião, o narrador acabou internado até o dia 30 de abril, foi submetido à exames, e depois liberado. Dessa vez, o narrador foi colocado em coma pelos médicos após passar por problema nos rins. Silvio Luiz não pode, por conta da idade avançada, fazer hemodiálise.

O narrador iniciou sua carreira em 1952 pela Rádio São Paulo. Na televisão, Silvio Luiz passou pela Record, Rede TV!, SBT e Band. Desde 2022, Silvio é a voz das transmissões digitais do Paulistão da Record no portal R7 e no PlayPlus, ao lado dos humoristas Bola e Carioca.