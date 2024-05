Canal de Itaipu, em Niterói, terá praia artificial

Niterói deve ter uma nova praia em alguns meses. A Prefeitura está construindo uma praia artificial em Itaipu, próximo ao canal que liga a lagoa à praia no bairro da Região Oceânica do município. As obras fazem parte do projeto de desobstrução do canal, que começaram na última quinta-feira (09).

A praia ficará localizada entre a chamada "Duna Velha" e o restaurante Laguna's Bar. O objetivo é que o espaço proteja a Duna Velha da erosão provocada pelas correntes de maré na região. Além da praia e da desobstrução, a obra deve recuperar a estrutura dos guias-correntes do canal próximo a Camboinhas e Itaipu.

Com custo de 44 milhões de reais, as obras têm previsão de duração de 15 meses. O prefeito Axel Grael (PDT) informou que a proposta é recuperar o sistema lagunar da região e resolver a demanda por constantes desassoreamentos que o Canal tem tido nos últimos anos.

“Essa é uma obra que vai refazer as guias-correntes e os moles de pedra. Com isso, nós vamos estabilizar a troca d’água. Será feito o desassoreamento para uma dragagem definitiva para que a gente garanta um fluxo de água maior entre a lagoa e o mar. Teremos também intervenções que vão conter as erosões perto da duna que tem colocado em risco esse grande patrimônio histórico e cultural de Niterói”, explica o prefeito.