UFF inaugura Centro de Referência para o Ensino do Combate à Desinformação

A inauguração do Codes acontecerá no dia 17 de maio de 2024, às 11h, no Auditório da Pós-graduação do Novo IACS - Foto: Divulgação/UFF

A Universidade Federal Fluminense (UFF), por iniciativa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Disputas e Soberanias Informacionais (INCT/DSI), está inaugurando, neste mês de maio, o Centro de Referência para o Ensino do Combate à Desinformação (Codes), que busca sistematizar os estudos de desinformação no país. A inauguração do Codes acontecerá no dia 17 de maio de 2024, às 11h, no Auditório da Pós-graduação do Novo IACS, Bloco J, Campus do Gragoatá, em Niterói/RJ.

Nos últimos anos, vimos emergir um cenário em que o avanço das mídias sociais propiciou um aumento na disseminação de notícias falsas, afetando negativamente esferas da sociedade que vão desde a política até a saúde pública. Nesse contexto, com o propósito de sistematizar as pesquisas e construir um currículo acadêmico relativo à desinformação, o Codes oferece um caminho para suprir essas lacunas, criando as bases para uma inteligência nacional sobre o tema, formando quadros qualificados capazes de formular políticas públicas e auxiliar organizações do Estado e da sociedade civil.

Coordenado pelo professor Afonso de Albuquerque, e com participação da professora Thaiane Moreira de Oliveira, ambos do Programa de Pós-graduação em Comunicação (PPGCOM/UFF), o objetivo do Codes é elaborar um currículo para os estudos de desinformação no Brasil, através da formulação de diretrizes para a oferta de cursos sobre desinformação, discursos de ódio e teorias da conspiração, buscando respaldo teórico em pesquisas brasileiras, com o intuito de valorizar uma perspectiva soberana sobre o tema.

Serviço:

Inauguração do Centro de Referência para o Ensino do Combate à Desinformação (Codes/UFF)

Data: 17 de maio de 2024

Horário: 11h

Local: Auditório da Pós-graduação do Novo IACS - Bloco J - Campus do Gragoatá - Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos - Niterói/RJ.