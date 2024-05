Bailarino de SG protagoniza instalação artística no Parque Lage

Do clássico ao contemporâneo, o multiartista gonçalense Wallace Guimarães, considerado o coreógrafo mais jovem do Carnaval carioca, vem ganhando destaque em outras artes no Rio de Janeiro.

Aos 28 anos, trabalhando e assinando ao lado de grandes nomes da Arte, Dança, do Carnaval e produtores culturais, o bailarino soma força e parceria com o seu orientador e artista contemporâneo Xico Chaves, para um novo projeto no Parque Lago, uma das maiores escolas de arte contemporânea da América Latina.

A performance acontece no dia 16 de maio, às 18h. A estreia 'NU VEM NU(A)' é uma instalação artística de Xico Chaves com poema gestual performance de Wallace Guimarães.

NU VEM NU(A)



Compostos de lã acrílica, chumbos de pesca, fios de nylon, sete plásticos transparentes, cada um com uma palavra em letra impressa em vinílico, flutuam e deslizam sobre as águas.

Ao entrelaçarem-se, um enunciado se faz legível . O evocativo de que, aqui, "as nuvens vem nuas" serão a tônica da performance. Ao recuperar os ensinamentos do próprio orientador a respeito da importância para com o gestual, a interpretação de Wallace Guimarães incluirá dentre outros elementos, a expertise de Xico Chaves com a pintura (corporal) com pigmentos naturais, uma das marcas mais expressivas de seu trabalho no âmbito da pintura.

Leia também:

Coreógrafo mais jovem do Carnaval do Rio é de São Gonçalo; conheça!



'Cadastro Fluminense da Capoeira' abre inscrições para o estado do Rio

Ficha técnica:

Objeto- poema e instalação: Xico Chaves

Poema- gestual e performance: Wallace Guimarães

Sonoridade: Xico Chaves, Vania Dantas, tribos extintas do Brasil, etnia Kuba do Congo, montagem e mixagem: Pedro Paulo Pellegrino

Iluminação: Rogério Emerson

Fotógrafa convidada: Sabrina da Paz

Videomaker: Anthony Kasakewitch

Foto aérea: Ado Azevedo

Coordenador artístico-pedagógico: Nathanael Araújo

Realização: Escola de Artes Visuais do Parque Lage-RJ.