'Amigão' da ESPN revela que Antero Greco está em "seus dias finais"

Desde o diagnóstico do tumor cerebral, Antero enfrentou duas cirurgias, além de sessões de radioterapia e quimioterapia - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O jornalista Antero Greco, de 68 anos, conhecido por destacada atuação como comentarista nos canais ESPN, enfrenta momentos difíceis de saúde, conforme revelou o apresentador Paulo Soares, mais conhecido como Amigão. A parceria entre os dois foi marcada pelo programa 'SportsCenter', na ESPN Brasil, ao longo de anos de amizade.

A informação foi compartilhada por Paulo Soares em um texto veiculado na coluna de Juca Kfouri, no UOL, na noite de sexta-feira (10).

Segundo Amigão, Antero Greco luta contra um tumor cerebral desde 2022 e, apesar dos esforços pela recuperação, agora se encontra nos "dias finais". Embora seus sinais vitais ainda respondam positivamente, Antero está inconsciente e se alimenta por sonda.

Desde o diagnóstico do tumor cerebral, Antero enfrentou duas cirurgias, além de sessões de radioterapia e quimioterapia, mas recentemente seu estado de saúde se deteriorou.

Quem também usou a internet para se despedir do amigo foi José Trajano, que foi companheiro de Greco por muitos anos na ESPN. Confira o post na íntegra.

"Sobre ANTERO GRECO!

As inúmeras manifestações repletas de carinho e reconhecimento que inundam as redes sociais dão a medida de quanto é querido e respeitado Antero Greco.

Um dos maiores jornalistas de sua geração, ele está em seus dias finais como escreveu, emocionado, o Amigão, companheiro dele por duas décadas no inesquecível Sportcenter de fim de noite na ESPN Brasil.

Um tumor cerebral o está levando embora.

Desde ontem procuro uma palavra para chamá- lo: generoso, amigo, talentoso, exemplo, engraçado, virtuoso, culto, carinhoso, doce, referência, lenda.

Escolhi gentil.

Como disse Chico Lins no grupo Esporte pela democracia ‘Antero é a soma de todas as nossas virtudes ‘. Com o que o professor Pasquale emendou ‘e muitas outras.’

Estamos todos, os que conviveram de perto e os inúmeros fãs, chorosos e destruídos.

Vá em paz, gentil Antero! E obrigado por tudo!"