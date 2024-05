São Gonçalo tem dois projetos selecionados para guia do IAB

O Restaurante do Povo é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

O Restaurante do Povo é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Os projetos do Restaurante do Povo de São Gonçalo e do Parque Urbano do Boa Vista, elaborados pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) da Prefeitura de São Gonçalo, foram selecionados para o 4° Guia do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) para a Agenda 2030, cujo objetivo é apresentar projetos arquitetônicos e planos urbanísticos elaborados por profissionais de todo o país que colaboram e interagem com cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

O Restaurante do Povo foi enquadrado na ODS 1 (Erradicação da Pobreza) e o Parque Urbano Boa Vista na ODS 13 (Ação contra a mudança global do clima).



“É com grande orgulho que recebemos a notícia da seleção dos projetos, é um privilégio testemunhar as concretizações dos nossos planejamentos e da elaboração dessas propostas, ainda mais porque ambos são reconhecidos como projetos que colaboram com os ODS, através de um guia de uma instituição renomada como o IAB”, declarou a secretária da Semgipe, Rafaela de Santana.



O IAB – por meio do Grupo de Trabalho da Agenda 2030 da Comissão de Política Urbana e Habitação Social – assumiu o compromisso, desde 2020, de realizar uma versão brasileira da publicação do guia. A coleção, composta por 10 edições até 2030, tem por objetivo apresentar projetos arquitetônicos e planos urbanísticos que contribuem e atuam com cada um dos 17 ODS.

Leia também:

➤ Tragédia no RS: Papa Francisco destina 100 mil euros para ajudar desabrigados

➤ Mega-Sena sorteia nesta quinta (09) prêmio acumulado em R$ 40 milhões

Foram selecionados projetos de todo o país, cujas iniciativas serão publicadas no guia e integrarão o repositório de iniciativas.



A seleção de projetos foi feita por uma equipe de arquitetos e urbanistas formada por membros e convidados do IAB. O objetivo da iniciativa é fortalecer ações inovadoras no setor de arquitetura e urbanismo que podem transformar a gestão pública e os espaços públicos, além de disseminar boas práticas e reconhecer o esforço dos municípios nos avanços da Agenda 2030.



O Restaurante do Povo é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo – que elaborou o projeto de implantação do Restaurante do Povo na cidade através da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) – com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A unidade tem capacidade para servir até 3 mil refeições por dia a preços simbólicos, sendo R$ 0,50 o café da manhã e a R$ 1 o almoço.



O Parque Urbano Boa Vista será um complexo com áreas poliesportivas, academias para jovens e idosos, parque infantil, skate park, cascata e praça de eventos. O projeto tem um investimento de mais de R$ 40 milhões e vai atender uma das carências do município, que é a insuficiência de áreas verdes e de lazer. O projeto foi elaborado pela Semgipe e será executado pela Secretaria de Estado das Cidades.



Novos Rumos - A obra de construção do Restaurante do Povo faz parte do eixo “Cidade Justa e Inclusiva”, meta 27, do Plano Estratégico Novos Rumos – desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais -, que visa ampliar e reformar os equipamentos próprios da Secretaria de Assistência Social, com o objetivo de aumentar e dar mais eficiência ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade social.



O Restaurante do Povo e o Parque Urbano Boa Vista também integram o eixo “Gestão Eficiente e Transparente”, meta 34, onde o objetivo é assegurar a sustentabilidade financeira através da criação de mecanismos que incentivem a autonomia municipal.



O Plano Estratégico Novos Rumos é um planejamento criado pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo, que nasceu com o objetivo de criar políticas estruturantes que tenham um impacto permanente no município de São Gonçalo, impulsionando o desenvolvimento e garantindo uma gestão transparente e eficaz, através de investimentos definidos pelos 5 eixos e 34 metas prioritárias.